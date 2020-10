Jan Rutta, který se v dresu Tampy dočkal vítězství ve Stanleyově poháru, začal s hokejem v Písku. „Jeho tatínek je můj spolužák,“ popisuje Honzovu cestu na led tehdejší trenér mládežnických kategorií Milan Mazanec.

S hokejem Jan Rutta začínal v Písku. | Foto: Deník/ ČTK

„Vzpomínám si na to, jako by to bylo dneska,“ dodává a dívá se přitom na hráče v dortmundské aréně, kde aktuálně plní roli manažera. „S Honzovým tátou jsme se tehdy potkali, já mu říkal, ať kluka vezme na hokej, to už mu bylo asi kolem šesti let,“ vzpomíná Mazanec na chvíle, které mu právě prolétly hlavou, když zaregistroval svého svěřence na seznamu vítězů slavné trofeje. „Vítězství ve Stanley cupu mu moc přeju, je vidět, že je důležitý talent, který on má, ale také vytrvalost, protože Honzovi se nejdřív nedařilo prosadit se. Trochu později prošel do extraligy, později do reprezentace,“ říká Mazanec.