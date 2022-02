1972 – narození

„Jaromírovi a Anně Jágrovým se narodil synek pojmenovaný po tátovi. V Československu už naplno vypukla normalizace, u Jágrových na statku v Hnidousích však měli o komunismu dávno jasno. Stejně jako o tom, že bez tvrdé práce není nic, nejen koláče. Malému Jarouškovi nastávají léta přísné výchovy.“

Prezident: Ludvík Svoboda

Předseda vlády: Lubomír Štrougal

Kapitán hokejové reprezentace na MS: František Pospíšil

Cena chleba: 2,60 Kčs

Cena piva: 1,70 Kčs

Průměrná měsíční mzda: 2090 Kčs

Nejnavštěvovanější film: Dívka na koštěti

Vítěz hokejové ligy: Dukla Jihlava

Umístění čs. reprezentace na MS: 1. místo

Vítěz Stanley Cupu: Boston Bruins

1982 – 10. narozeniny

„Desetiletý Jaromír občas vyvádí lumpárny, což je v tomhle věku běžné, k tomu ale dře doma na statku a navíc zvládne až dva tisíce dřepů denně. To už běžné nebylo a dnes to zní jako z Dickensova románu. Ve škole ho to – až na oblíbenou výtvarku – moc nebaví, naopak exceluje prakticky v každém sportu, který zkusí. A rád se s kamarády sází o výhru.“

Prezident: Gustáv Husák

Předseda vlády: Lubomír Štrougal

Kapitán hokejové reprezentace na MS: Milan Nový

Cena chleba: 4,40 Kčs

Cena piva: 1,70 Kčs

Průměrná měsíční mzda: 2765 Kčs

Nejnavštěvovanější film: Jak svět přichází o básníky

Vítěz hokejové ligy: Dukla Jihlava

Umístění čs. reprezentace na MS: 2. místo

Vítěz Stanley Cupu: New York Islanders

1992 – 20. narozeniny

„Ve dvaceti letech třímal Jágr nad hlavou už podruhé v kariéře Stanley Cup a bylo jasné, že po boku legendárního Maria Lemieuxe roste v Pittsburghu budoucí superhvězda NHL. Je skoro neuvěřitelné, že později už hokejový grál nikdy nevyhrál, a zpětně litoval, že si toho v mládí víc nevážil.“

Prezident: Václav Havel

Předseda vlády: Marián Čalfa/Jan Stráský

Kapitán hokejové reprezentace na MS: Tomáš Jelínek

Cena chleba: 7,69 Kčs

Cena piva: 4,81 Kčs

Průměrná měsíční mzda: 4644 Kčs

Nejnavštěvovanější film: Černí baroni

Vítěz hokejové ligy: Dukla Trenčín

Umístění čs. reprezentace na MS: 3. místo

Vítěz Stanley Cupu: Pittsburgh Penguins

2002 – 30. narozeniny

„Po letech věrných služeb Pittsburghu neodolal a jako nejlépe placený hráč NHL si plácl s Washingtonem. Moc to ale neklapalo. Hned v první sezoně kontraktu se Capitals nedostali do play-off, na což Jágr nebyl zvyklý. Alespoň si tak zaletěl do Švédska na MS, kde ovšem musel coby kapitán skousnout vyřazení ve čtvrtfinále.“

Prezident: Václav Havel

Předseda vlády: Miloš Zeman/Vladimír Špidla

Kapitán hokejové reprezentace na MS: Jaromír Jágr

Cena chleba: 14,42 Kč

Cena piva: 7,93 Kč

Průměrná měsíční mzda: 15 524 Kč

Nejnavštěvovanější film: Pán prstenů: Společenstvo Prstenu

Vítěz hokejové ligy: Sparta Praha

Umístění čs. reprezentace na MS: 5. místo

Vítěz Stanley Cupu: Detroit Red Wings

2012 – 40. narozeniny

„Narozeniny slavil Jágr coby hráč Philadelphie. Po tříletém ozdravném pobytu na Sibiři se do NHL vrátil jiný Jágr – už ne jako klíčový lídr, který všechny a všechno řídí, ale uvolněný, rozesmátý, inspirující. V dalších sezonách si zahrál ještě za pět zámořských klubů, než definitivně zamířil domů.“

Prezident: Václav Klaus

Předseda vlády: Petr Nečas

Kapitán hokejové reprezentace na MS: Tomáš Plekanec

Cena chleba: 23,18 Kč

Cena piva: 10,02 Kč

Průměrná měsíční mzda: 25 067 Kč

Nejnavštěvovanější film: Doba ledová 4: Země v pohybu

Vítěz hokejové ligy: Dynamo Pardubice

Umístění čs. reprezentace na MS: 3. místo

Vítěz Stanley Cupu: Los Angeles Kings

2022 – 50. narozeniny

„Už není nezastavitelný, už neničí soupeře gólovými příděly (alespoň ne moc často) a nejvíc času a energie mu bere snaha udržet kladenský hokej nad vodou. Ani pro české fanoušky už není tím nedotknutelným polobohem jako v dobách, kdy zářil v zámoří. Je to trochu jako s krásnou ženou: když je nedostupná, zmíráme touhou, ale když s ní žijeme, začne nám jít na nervy… Na Jágrovu výjimečnost to ovšem nemá vliv, jen ji plně doceníme až později.“

Prezident: Miloš Zeman

Předseda vlády: Petr Fiala

Kapitán hokejové reprezentace na MS: Jan Kovář

Cena chleba: 34,49 Kč

Cena piva: 10,93 Kč

Průměrná měsíční mzda: 35 416 Kč

Nejnavštěvovanější film: Prvok, Šampon, Tečka a Karel

Vítěz hokejové ligy: Oceláři Třinec

Umístění čs. reprezentace na MS: 7. místo

Vítěz Stanley Cupu: Tampa Bay Lightning

Vysvětlení: Většina údajů za rok 2022 je za rok 2021.

Poznámka: Ceny 1 kg běžného chleba a 0,5 l světlého výčepního piva v lahvi.

Zdroje: ČSÚ, Deník, Kinomaniak.cz