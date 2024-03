/FOTOGALERIE/ Druhá březnová sobota oblékla Tábor do svátečního a mimořádně slušivého hokejového dresu. Ojedinělá akce NHL Den s hokejem přilákala na zimní stadion i do sportovní haly Mír tisíce příznivců z jihu Čech, ale i z dalších částí republiky. A rozhodně je dokázala nadchnout…!

Ojedinělá akce NHL Den s hokejem přilákala na zimní stadion i do sportovní haly Mír v Táboře tisíce příznivců z jihu Čech, ale i z dalších částí republiky. | Foto: Tomáš Danko

Už dopolední chvíle na Míru servírovaly návštěvníkům bezpočet zážitků, od hokejových her, trenažérů, simulátorů až po doprovodný program. V něm nechyběla taneční a sportovní vystoupení, vědomostní kvízy pro diváky o hodnotné ceny, turnaj NHL Street Hockey, a také kuchařská show v podání finalistky soutěže Master Chef Česko Petrou Kamencovou. Videoprojekce navíc snímala zápasy turnaje 7. tříd, který se paralelně hrál na táborském zimním stadionu. Jako vítězové z něj vzešli žáci Škody Plzeň před Havlíčkovým Brodem, domácím HC Tábor a Motorem České Budějovice.

Od Jordánu se poté přítomní hokejoví fanoušci přesunuli právě na táborský stadion, aby nechyběli u dlouho očekávaného Zápasu legend. Tým složený táborským rodákem, trojnásobným mistrem světa a dlouholetým hráčem NHL Radkem Dvořákem v něm stanul výběru dalšího světového šampiona a zářivé hvězdy českého hokeje, brankáře Tomáše Vokouna.

Jména hráčů, kteří následně rozdávali divákům hokejovou radost plnými doušky, hovoří za všechno. Po boku zmíněných patronů na ledě nechyběli například Patrik Eliáš, David Výborný, Václav Nedorost, Radim Vrbata, Libor Procházka, Petr Čajánek, Martin Hanzal, Jaroslav Hlinka, Filip Novák a další.

Cti zahrát si s těmito legendami se dostalo také českým reprezentantkám z jihu Čech Adéle Pánkové a Janě Šonkové, někdejším spoluhráčům a přátelům Radka Dvořáka. Barvy HC Tábor zastupovali na ledě vedle Adély Pánkové obránce A-týmu Jakub Suchánek, současný trenér mládeže a někdejší mistr světa do 20 let Jan Boháč a s nimi i dva mladí brankáři David Vošta (8. třída) a Adam Moustafa (dorost). Posledně jmenovaný dostal v brance Týmu Radka Dvořáka celý zápas a řadou skvělých zákroků proti hvězdám českého i světového hokeje si častokrát vysloužil velký aplaus.

„Byl to pro mě samozřejmě největší hokejový zážitek,“ září Adam Moustafa. „Nikdy jsem nechytal před tak fantastickou atmosférou a strašně jsem si to užíval. Trošku nervózní jsem byl, ale po první střele to ze mě spadlo. Odmala jsem se díval na zápasy, kde hrály takové legendy, a nikdy jsem si nemyslel, že toho budu součástí. Moc děkuju Táboru, že mi to umožnil,“ dodal mladý gólman.

Na lavičce Týmu Tomáše Vokouna stál Slavomír Lener, „domácí“ využili zkušeností dlouholetých táborských trenérů Pavla Ježka a Jaroslava Svejkovského.

Exhibiční duel skončil smírem 7:7 a v nájezdech se štěstí přiklonilo na stranu Týmu Tomáš Vokouna. Výsledek střetnutí ovšem není podstatný. Důležité je, že se více než tři a půl tisíce diváků ochozech královsky bavilo, a ještě důležitější, že charitativní podtext akce věnoval mládeži HC Tábor na její vybavení částku 97 500 Kč.

Po skončení zápasu se průvod fanoušků vydal na cestu zpět do sportovní haly, kde celý den vrcholil. Na pořadu byla autogramiáda aktérů Zápasu legend a veřejná projekce utkání slavné zámořské NHL mezi New Jersey Devils a Carolinou Hurricanes. Přímý přenosem z haly Mír vysílala televize přenášející zmíněný duel své studio. Pozoruhodné je, že se záběry z táborské projekce objevily v přímém vstupu na světelné kostce haly Ďáblů z New Jersey, a tak si Tábor vysloužil potlesk i v zámoří.