Po pátečním skalpu lídra soutěže Třince (2:1 v prodloužení) si chtěli Jihočeši vyšlápnout i na dalšího favorita. Jenže naprosto propásli vstup do utkání. V prvních deseti minutách dostali čtyři góly, Jiří Patera šel z branky a vypadalo to na pořádný debakl.

Mužstvu ale slouží ke cti, že to nezabalilo, od druhé třetiny až neuvěřitelně zabralo a soupeře pořádně zmáčklo. Nejlépe o tom vypovídá, že ve zbývajících dvou třetinách povolilo Hradci pouhých pět (!) střel na branku. V závěru už Hradec zcela rezignoval na útok. Pouze v pěti hráčích bránil nejtěsnější náskok. A ubránil. Nakonec dali hosté pátý gól pár vteřin před koncem do prázdné branky při českobudějovické power play.

Čtyřgólový rozdíl byl přece jen příliš velký, i když za mimořádný výkon ve druhé a třetí třetině by si Jihočeši nějaký bodík určitě zasloužili. „První třetina určila ráz celého zápasu. Nemám, co bych týmu vytkl posledních čtyřicet minut. Ale prvních dvacet minut je důvod, proč jsme prohráli,“ konstatoval i trenér poražených Václav Prospal.

Od druhé třetiny to byl skutečně úplně jiný Motor. Týmu pomohlo i přeskládání útočných formací, Jakub Suchánek se vrátil z útoku do obrany, kde se očividně cítil jako ryba ve vodě. Na střídačce zůstali obránci Lytvynov s Pavlem a útočník Raška. „Měli jsme trošku víc pasažérů, než bylo záhodno, tak jsme jich pár nechali sedět v autobuse a už se z něj nedostali. Další věc je, jestli v sobě najdeš vnitřní sílu začít hrát to, co umíš. Se vší úctou k Hradci, my jsme v první dvacetiminutovce působili ustrašeně. Hráli jsme s až moc velkým respektem. Neměli jsme pohyb a soupeře jsme nenapadali. Padly nám tam rychlé góly a nakonec třetina skončila zaslouženě 0:4. Byli jsme v první třetině strašidelní a rozhodlo to celý zápas,“ posteskl si.

První zápas odehrál v českobudějovickém dresu zkušený útočník Miroslav Forman, který přišel na hostování do konce ledna ze Sparty. Ze začátku byl nenápadný a vědět o sobě dal, když šel dvakrát na trestnou lavici. Ale poté vstřelil gól a postupně ho bylo plné kluziště. „Potvrdil to, co si od něj slibujeme. Je výborný v útočném pásmu a myslím, že přinese do našeho mužstva extraligovou kvalitu,“ chválí Prospal vítanou posilu.

Proti svému mateřskému klubu Forman nastoupit může. Žádná dost nesmyslná omezení a dohody klubů, která často platí ve fotbale, v hokeji naštěstí nefungují. „Nejsem si vědom, proč by neměl hrát,“ rezolutně Prospal odmítne. Postrádat ale naopak bude kapitána Pavla Pýchu, kterého čeká premiéra v reprezentačním dresu.

Hradecký asistent trenéra David Kočí byl přes vítězství značně rozčarován z přístupu svého celku. „Měli jsme výborný vstup do utkání a povedlo se nám dát čtyři góly. Hráči se ale uspokojili a mysleli si, že to bude jednoduché utkání. Jenže Budějovice daly dva góly, zápas se zvrátil a začal být vyrovnaný. Ve třetí třetině jsme měli štěstí, že soupeř nevyrovnal. Zaplaťpánbůh jsme vítězství urvali,“ oddychl si.