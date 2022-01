Cíl, který si Středočeši k Jordánu přivezou, je jasně daný: zvítězit, dostat tím vedoucí tým tabulky pod tlak a tudíž i přiživit naděje na obsazení první příčky ve skupině. Jakýkoliv jiný výsledek by bodový náskok táborského týmu udržel ve dvouciferné podobě; v takovém případě už by to měl jeho konkurent mimořádně obtížné, protože do konce základní části v současnosti zbývá už jen jedenáct kol.