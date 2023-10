Hokejová II. liga má ve středu 1. listopadu na programu 12. kolo. Oba jihočeské celky se v něm představí na svém ledě.

Hokejisté Tábora porazili Benátky nad Jizerou 5:4 v prodloužení. | Foto: Tomáš Danko

U Jordánu se bude hrát šlágr, v němž v tabulce třetí kohouti vyzvou vedoucí Příbram (18 hod.), které se pokusí připravit první porážku.

Hokejisté Tábora v minulém kole zdolali Benátky nad Jizerou 5:4 až v prodloužení, soupeře však přestříleli 53:18.

„Hokejový bůh nám prostě nedal vůbec nic. Kluci ale ukázali ohromný charakter a srdce. Více úsilí, než do zápasu vložili, do něj prostě vložit nejde. Tentokrát jsme neztratili bod, ale dva získali. Myslím si, že právě takový zápas nás může nakopnout do série pravdy, která nás teď čeká,“ dumal táborský trenér Tomáš Matušík.

Druhý duel nabídne souboj týmů ze suterénu tabulky. Dvanáctý Písek totiž hostí čtrnáctý Cheb (18). A Králové už by nutně potřebovali zabrat a zlomit sérii šesti porážek za sebou. Naposledy doma nestačili na letňanské Letce.

„Z naší strany byly úvodní dvě třetiny mdlé, za třetí však musím hráče pochválit. Bohužel, chyběly tomu góly a za stavu 0:1 jsme opět inkasovali při vlastní přesilovce,“ posteskl si kouč Písku Jan Trummer.

HC Tábor – HC Benátky nad Jizerou 5:4 PP (0:2, 2:0. 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Šulek (Gajdolín, Seidl), 34. Matušík, 42. Suchánek (Šulek, Gába), 50. Šulek (Seidl, Matušík), 64. Matušík (Šulek, Plášil) - 3. Martínek, 4. Šafránek, 41. Jankovský (Řepík), 50. Šafránek. Rozhodčí: Trnka - Tvrdík, Kubíček. Vyloučení: 7:13, navíc Hubata (Táb.) a Dvořák (Ben.) 5 + OK. Využití: 1:0. Diváci: 1261.

Tábor: Gába – Plášil, Hubata, Suchánek, Gajdolín, Hajič, Čížek – Krliš, Milfait, Severa – Seidl, Matušík, Šulek – Nevšímal, Dančišin, Zeman – Zayml, Zíb, Prášek – Duda. IHC Králové Písek - HC Letci Letňany 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Mrňa (Arnošt), 23. Š. Turek (Pšenička, Ducháč), 59. Arnošt (J. Němeček). Rozhodčí: Jílek – Žídek, Stacho. Vyloučení: 3:4. V oslabení: 0:1. Diváci: 240.

Písek: Kříž – J. Turek, Hanus, Radoš, Vajner, Šilhán, Pavlát, Kurfürst – Pouzar, Volf, Rousek – Matiášek, Koupal, Hollar – M. Novotný, Ženíšek, Hracholski – Zátopek.

II. liga sk. Západ

1. Příbram 10 9 1 0 0 64:27 29

2. Chomutov 10 9 0 0 1 54:24 27

3. Tábor 10 7 2 1 0 48:18 26

4. Letňany 11 6 2 1 2 38:24 23

5. Děčín 11 7 0 0 4 40:37 21

6. Most 11 5 0 2 4 43:38 17

7. Vrchlabí 10 4 1 1 4 42:33 15

8. Benátky nad Jizerou 10 4 1 1 4 32:23 15

9. Kralupy nad Vltavou 10 3 1 2 4 32:34 13

10. Ústí nad Labem 10 3 1 1 5 36:40 12

11. Kobra Praha 10 3 0 1 6 40:48 10

12. Písek 11 2 1 0 8 27:40 8

13. Řisuty 10 2 0 1 7 24:61 7

14. Cheb 10 1 1 0 8 23:59 5

15. Hronov 10 1 0 0 9 26:63 3