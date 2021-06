Příznivci hokeje byli v posledních letech zvyklí, že v jihočeské lize ze sousedního kraje „hostovaly“ kvalitní celky Pelhřimova a Humpolce a ještě před nimi několik sezon i Telč. Na Vysočině totiž v roce 2007 krajská liga zanikla a hrála se tam pouze nižší soutěž, takže zmiňované týmy působily v Jihočeském kraji a třeba HC Světlá nad Sázavou v Pardubickém kraji. S tím je teď konec.

Vedení českého hokejového svazu tomu učinilo přítrž a společně s úpravami systému mládežnických soutěží, v nichž klade důraz na regionální příslušnost, se změny dotkly i soutěží mužů. Na Vysočině se zároveň rozhodli pro obnovení krajské ligy s povinným zařazením regionálních klubů, které proto pro nadcházející ročník už od svého krajského svazu nedostaly výjimku, aby hrály u sousedů. V nové sezoně totiž měla zájem na jihu Čech působit kromě pelhřimovských a humpoleckých hokejistů právě i Světlá nad Sázavou, ale už má prostě smůlu.

O kvalitní konfrontaci sil s oddíly z Vysočiny tak přijdou i jindřichohradečtí hokejisté, kteří do minulé nedohrané sezony vstoupili už pod křídly nového klubu HC Střelci.

„Je to každopádně škoda, přijdeme o kvalitní zápasy a my v Hradci navíc o atraktivní derby s Pelhřimovem, který v této soutěži patří k absolutní špičce. Humpolec hraje taky velmi dobrý hokej a už tady byl stálici. Přínosem mohla být jistě i Světlá nad Sázavou, jež, jak jsem slyšel, měla enormní zájem přejít k nám. Trochu to nechápu. Na Vysočině jsem hrál ještě v dresu Žirovnice a musím říct, že tamní krajská liga žádnou velkou kvalitu neměla. Proto se ty lepší celky snažily přejít jinam, což je logické,“ kroutí hlavou současný trenér jindřichohradeckých Střelců Vladimír Reisner.

V novém ročníku jihočeské krajské ligy by tam mělo startovat pouze jedenáct týmů: Slavoj Český Krumlov, Střelci Jindřichův Hradec, Spartak Soběslav, Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, HC Milevsko 2010, HC Vimperk, HC Strakonice, Sokol Radomyšl, HC Hluboká nad Vltavou Knights, HC Samson České Budějovice a TJ Božetice.