Partnerský tým Škody Plzeň se řadí k pětici mužstev, které spolu v popředí skupiny Střed bojují o každičký bod. Doposud jich klatovští hokejisté posbírali 32, ale na rozdíl od pětatřicetibodových celků z Příbrami a Tábora mají k dobru jeden „vítězně vonící“ zápas s čínským Golden Dragon.

Trenéři Michal Straka s Ivanem Vlčkem (někdejší výborní plzeňští hokejisté) sázejí především na ohromnou energii, kterou jejich mládím nabitý výběr srší. Velkou kvalitou disponují Šumavané na brankářském postu. I po odchodu expíseckého Martina Hausera do David servisu mají kam sáhnout. O schopnostech Kristiána Koláře se mohli v minulé sezoně přesvědčit sami táborští fanoušci. Jeho post několikrát zdárně alternoval další plzeňský mladíček Karel Čech a do klatovských barev se přednedávnem oblékl i loňský tahoun týmu Adam Beran, který už ale patří do kádru prvoligových Litoměřic.

V defenzívě ještě západočeský tým čerpá z přece jen silnějšího pramenu zkušeností, neboť má na soupisce tři pětadvacetileté a jednoho třiadvacetiletého obránce, jmenovitě Jakuba Slavíka, Jakuba Houfka, Ondřeje Leštinu a Jana Waltera. Útočné řady jsou ale mimořádně silným koncentrátem dravého mládí. Roli matadorů v nich plní teprve čtyřiadvacetiletí Jiří Uhlík s Vojtěchem Tulačkou. Další hráči současného kádru se řadí mezi ročníky narození 1998 – 2002.

Ze dvou střetnutí obou středečních soupeřů na podzimní druholigové scéně si odnesli cennější kořist hráči Tábora, ale oba zápasy byly mimořádně dramatické. Doma bodovali kohouti naplno po výhře 2:0 (branky Tábora Černý a Havelka), na klatovském stadionu zvládli Jihočeši nájezdovou loterii a brali dva body za výhru 5:4 (Jan Bárta, Seidl, Havran, Zayml a nájezd Hajič).

Z táborské šatny

Do středečního zápasu půjdou Táborští povzbuzeni osmigólovým vítězstvím na pražském Braníku (8:2). Vedle výhry v obávaném prostředí je potěšující i fakt, že si tento zápas nevybral žádnou další zdravotní daň. Trenéři Arpád Györi a Miloslav Čech nemohli do svých plánů zařadit pouze Kamila Černého, jenž se zotavuje ze zranění horní končetiny, a pochopitelně ani dlouhodobého maroda Jana Trummera.

Na stadionu Kobry byli výraznou posilou mužstva jeho fanoušci, a právě jejich podpora se může stát důležitou zápasovou ingrediencí i ve středu.