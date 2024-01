Nadstavbová fáze hokejové II. ligy pokračovala třetím kolem. Tábor v něm v elitní skupině porazil Most vysoko 8:2 a zůstává o skóre druhý, Písek měl ve skupině o 9. až 15. místo volný los.

Táborští hokejisté proti Mostu potvrdili roli favorita a severočeský tým porazili vysoko 8:2. | Foto: Tomáš Danko

Hráčům Tábora parádně vyšla úvodní třetina, po níž vedli 4:0. V té druhé však trestuhodně polevili v koncentraci a Most snížil. Závěrečná dvacetiminutovka už se zase hrála podle domácích not a favorit v ní přidal další čtyři trefy.

„První třetina byla v naší režii, dokázali jsme tentokrát být produktivní a po zásluze jsme ji jasně vyhráli. Vůbec jsme však nezachytili začátek druhé části a bylo to od nás hrozné. Upozorňovali jsme kluky na to, aby nepřehrávali situace, ale až do přesilovky na konci jsme měli snad jen šest střel na branku. Musím každopádně tým pochválit za to, že se v poslední části vrátil ke hře, jakou jsme chtěli, odehrál ji zodpovědně a zase jsme si ten zápas vzali zpátky,“ konstatoval táborský trenér Richard Lobo.

V dalším kole Písek už hraje už v pátek v Hronově a Tábor se v sobotu vypraví do Děčína.

HC Tábor – Mostečtí Lvi 8:2 (4:0, 0:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 6. Seidl (Šulek, Suchánek), 9. Severa (Dančišin), 12. Dančišin (Suchánek), 15. Severa (Milfait), 47. Jáchym (Krliš, Huna), 47. Prášek (Zíb, Suchánek), 48. Milfait (Dančišin, Černý), 55. Prášek (Zíb) – 21. Berčík, 33. M. Böhm (Urban, Pačan). Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Hošťálek. Vyloučení: 2:4. Střely na branku: 43:18. Diváci: 1261.

Tábor: Gába – Říha, Jáchym, Hubata, Suchánek, Ondřej, Černý – Dančišin, Milfait, Severa, Šulek, Matušík, Seidl, Huna, Zadražil, Krliš, Prášek, Zíb, Nevšímal, Duda.

Další výsledky

Chomutov - Příbram 4:1, Letňany - Děčín 6:2, Ústí nad Labem - Vrchlabí 1:3.

II. liga sk. Západ - nadstavba o 1. až 8. místo

1. Chomutov 31 24 2 2 3 148:62 78

2. Tábor 31 24 2 2 3 139:56 78

3. Příbram 31 21 3 1 6 146:96 70

4. Letňany 31 17 3 1 10 123:80 58

5. Děčín 31 17 2 1 11 133:113 56

6. Vrchlabí 31 17 1 1 12 114:86 54

7. Most 31 14 1 3 13 113:119 47

8. Ústí nad Labem 31 10 2 2 17 109:122 36