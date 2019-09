V zápase na pražském Braníku si s vysoce ambiciózní Kobrou Praha v ničem nezadali, ba naopak. Nadšený a kvalitní výkon je ale ke šťastnému konci nedovedl, a to i přesto, že svého soupeře po většinu času opticky přehrávali a v jejich prospěch hovořil i celkový poměr střel. Klíčový rozdíl byl v produktivitě obou soupeřů.

Po prvním inkasovaném gólu už ze 2. minuty zápasu se táborští hráči nadechli k velmi kvalitnímu výkonu a měrou vrchovatou přispěli k nadprůměrné druholigové partii. Navzdory tomu byli nuceni neustále hledat odpověď na těsný domácí náskok. Třikrát se jim to podařilo, když ale v 58. Minutě využil i Pražané zásluhou Bříšky přesilovou hru, nenašli už Jihočeši ke svému kontru dostatek času a opouštěli stadion Kobry zklamaní.

HC KOBRA PRAHA – HC TÁBOR 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky: Novák, 25. Bříška (Tondr, Mrkvička), 40. Plíhal (Bříška, Tondr), 58. Bříška (Tondr, Plíhal) – 10. Šulek (Heřman, Dančišin), 36. Seidl (Jan Bárta, Hajič), 56. Heřman (Dančišin), rozhodčí: Místecký - Sýkora, Kurtin, vyloučení: 8:5, využití: 2:1, střely na branku: 30:37, diváků: 80.

HC Kobra Praha: Sochůrek (Langer) - Šteiner, Šefl, Knesl, Valík, Šmíd, Mrkvička, Drahorád - Bříška, Plíhal, Tondr, Novák, Hlinka, Šťastný, Heldák, Antončík, Petrov, Šeba, Netolický, Hrubý.

HC Tábor: Šorf (M. Novák) - Černý, Havelka, Havran, Hajič, Skočovský, Radoš - Matějka, Dančišin, Heřman - Šulek, Jan Bárta, Seidl - Jiří Bárta, Zayml, Březina - 21. navíc Pejchal.

Hodnocení trenéra – Arpád Györi, HC Tábor: „Zápas jsme odehráli velmi dobře, o to víc nás mrzí, že si domů nevezeme ani bod. Soupeř určitě nebyl lepším, ale vyloženě šťastnějším týmem. Rozhodlo to, že jeho klíčoví hráči dokázali v důležitých chvílích proměnit své šance. My jsme si naopak v koncovce vybrali i smůlu a trefili třikrát tyč. Na druhé straně tam byly i momenty, které bychom si měli pohlídat; například oslabení ze závěru druhé třetiny, kdy jsme inkasovali poté, co jsme předtím sami špatně sehráli přesilovku. Každopádně za výkon a nasazení v zápase musím kluky pochválit. Je velká škoda, že jsme z toho nic nevytěžili.“