V průběhu první části si domácí tým vypracoval dvoubrankový náskok díky trefám Šulka a Dančišina, ale dvacet devět vteřin před sirénou snížil Tejko na 2:1. Už předtím navíc táborský gólman Šorf zneškodnil trestné střílení Šulčíka. Ve druhé třetině se situace opakovala a na třetí gól kohoutů z hole Březiny stihl odpovědět Ferebauer. Kohouti si ovšem záhy vzali dvoubrankový rozdíl potřetí zpět zásluhou trefy obránce Černého, a tentokrát už jim otěže střetnutí z rukou nevyklouzly. V závěrečné dvacetiminutovce upravil znovu Černý a po něm i další obránce Radoš skóre na konečných 6:2.

HC TÁBOR – DAVID SERVIS ČESKÉ BUDĚJOVICE 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Šulek (Bárta, Havran), 15. Dančišin (Zayml, Černý), 21. Březina (Bárta (Šulek), 30. Černý, 47. Černý (Havelka, Matušík), 57. Radoš (Řepík, Prášek). - 20. Tejko (Krcho), 24. Ferebauer (Dudáček), rozhodčí: Maršálek - Horký, Vašíček, vyloučení: 3:2 – navíc Vak (David Servis) 5+OK, využití: 0:0, oslabení: 0:0, diváků: 936.

HC Tábor: Šorf (M. Novák) - Havran, Dvořák, Hajič, Havelka, Černý, Radoš, Skočovský - Březina, Bárta, Šulek - Seidl, Matušík, Heřman - Řepík, Zayml, Dančišin - Prášek.

HC David Servis ČB: Hauser (Němec) – Sičák, Svach, Dudáček, Škopek, Doktor, Krtek – Šulčík, Vak, Marek, Hřebejk, Ferebauer, Tejko, Krcho, Silný.

Hodnocení trenéra - Arpád Györi, HC Tábor: "Vstup do utkání byl z naší strany povedený a podařilo se nám odskočit do vedení 2:0. Bohužel jsme si situaci znovu zbytečně zkomplikovali. Gól na 2:1, tak i další kontaktní branku soupeře na 3:2 jsme inkasovali z předbrankového prostoru po našem nedůrazu, a to i přesto, že jsme na to hráče upozorňovali. Důležité bylo, že se nám pak znovu podařilo odskočit na rozdíl dvou gólů, a pak už jsme zápas zvládli. Mrzet nás může, že jsme právě za stavu 4:2 nesehráli dobře pětiminutovou přesilovku, protože mohlo být o výsledku rozhodnuto dřív. Každopádně jsme za vítězství rádi, tři body jsou pro nás důležité. Chtěl bych poděkovat divákům za podporu, a zároveň jim popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Budeme rádi, když nám zachovají přízeň, a věřím, že si ještě společně užijeme hodně radosti."

V sobotu 4. ledna cestují aktuálně čtvrtí hokejisté Tábora na led vedoucího Kolína.