Táborští hokejisté Tábora zvládli na domácím ledě i druhé utkání semifinále play off II. ligy. Havířov v něm v dramatickém utkání porazili 2:1 a srovnali stav série na 2:2.

Brankář Matěj Žajdlík byl ve čtvrtém duelu semifinále II. ligy velkou oporou táborských hokejistů, kteří Havířov po velkém boji zdolali 2:1. | Foto: Tomáš Danko

Hosté měli v úvodní třetině více brankových možností, ale táborský brankář Žajdlík byl pokaždé na svém místě a svůj výkon v úvodní části korunoval zlikvidovaným trestným střílením v podání Spratka, které sudí nařídil po záchranné brzdě Práška při výpadu Haase.

Čekání na gól se v táborském vroucím kotli protáhlo o další dvacetiminutovku, která přinesla několik zajímavých možností na obou stranách, ale celkově asi nejméně vzruchu.

Skóre se poprvé mělo až v 43. minutě. Z obranného pásma vyrazili na zteč Prášek s Hajičem, hostující zadáci se špatně domluvili a táborské duo to sehrálo učebnicově – Prášek přes padajícího soupeře bekhendem nahrával a Hajič byl na správném místě určení včas – 1:0.

Zaskočené Slezany mohly v následujících minutách dorazit další ofenzivní výpady Tábora, ale zůstalo jen při nich. Hosté se dočkali v 48. minutě, kdy puk po dvou šťastných odrazech doputoval na hůl Karafiáta a z ní pak před odkrytou část Žajdlíkovy branky, kde už měl zakončující Kratochvil snadný úkol – 1:1. Vzápětí ještě Havířov nastřelil tyč.

Gejzír radosti vytryskl v 57. minutě, kdy tečovaná plachtící střela Hubaty od modré čáry se odrazila mimo dosah brankář hostů a Prášek prokázal před brankou hodně pohotovosti i klidu – 2:1.

Trenéři Havířova ve snaze zvrátit osud střetnutí odvolali v čase 58:10 brankáře a vsadili na hru se šesti hráči v poli před opuštěnou klecí. O šestnáct sekund přišlo fatální selhání sudích. Domácí forvard Prášek trefil vysokým vyhozením puku soupeřovu prázdnou klec, ale gól nakonec nebyl uznaný, ačkoliv se puk evidentně odrazil do vnitřního oblouku branky.

Jejich chybné rozhodnutí mohlo mít pro Tábor neblahé následky. V závěru se totiž dostal do stoprocentní šance havířovský kanonýr Franek, který postupoval sám na Žajdlíka, ale ten svůj tým opět zachránil.

Po závěrečné siréně se ještě strhla potyčka v rohu kluziště, při které Franek unfair úderem rozohnil napadeného Plášila a byl za to od táborského obránce nemilosrdně ztrestán.

„„Podali jsme výborný týmový výkon, za který jsme nakonec byli odměněni vítězstvím 2:1, což samozřejmě podpořil skvělý Matěj Žajdlík v brance. Důležité bylo, že po dvou bezbrankových třetinách, ve kterých jsme měli velké množství nepovedených přesilovek, si to kluci nenechali vlézt do hlavy. V play off se takové věci stávají a nemusí se vám v konkrétních situacích zrovna dařit, ale důležité je, jak se s tím umíte vypořádat. Nám se na druhou stranu povedlo výborně bránit soupeřovy přesilové hry, byť jsme z jedné z nich dost nešťastně inkasovali. Kluky jsme ale už před utkáním nabádali, že to může být třeba jen o jednom gólu. V takovýchto utkáních bere bod ten trpělivější a statečnější. Teď musíme udělat maximum pro to, abychom dobře zregenerovali a připravili se na středeční pátý zápas v Havířově,“ uvedl táborský kouč Jakub Grof.

Série pokračuje už ve středu na ledě Havířova (17.30 hodin).

HC Tábor – AZ Havířov 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 43. Hajič (Prášek), 57. Prášek (Hubata, Zeman) – 48. Kratochvil (Karafiát, Pawliczek). Rozhodčí: Jílek, Šperl – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 7:9, navíc Spratek (Hav.) neproměnil TS. Využití: 0:1. Střely: 32:25 Diváci: 3433.

Tábor: Žajdlík – Plášil, Hubata, Suchánek, Gajdolín, Černý, Hajič, Říha – Zeman, Matušík, Šulek – Huna, Milfait, Severa – Duda, Zadražil, Krliš – Prášek, Zíb, Nevšímal.

Stav série: 2:2 (2:4, 1:5, 4:1, 2:1).

Druhé semifinále

Vyškov - Chomutov 2:3 PP (konečný stav série: 0:4).