HC Řisuty: Stahl – Řepka, Malovický, Zich, Matula – Výrut, Sýkora, Petráš, Kučera, Janeček, Náprstek, Čermák, Pokorný.

HC Tábor: Dvořák – Kříž, Hubata, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš – Hasman, Dančišin, Endál – Seidl, Bárta, Šulek – Zíb, Zayml, Prášek – Chocholoušek.

Domácí celek čelil očekávanému útoku lídra tabulky jen se čtrnácti hráči včetně dvou brankářů. A protože hosté vstoupili do utkání s viditelným ofenzivním apetitem, brzy bylo zřejmé, že je tentokrát mnohdy nepříjemný soupeř trápit nebude. Už v úvodních čtyřech minutách položily pevný základ pozdější výhře dva zásahy táborského kapitána Seidla, a to ještě jeho spoluhráč Šulek hned v úvodu orazítkoval tyč. O obrazu hry v první periodě nejlépe svědčí výčet střel směřujících na branku. Domácí gólman Stahl čelil 22 projektilům kohoutů, zatímco jeho protějšek Dvořák neměl jediný zákrok a poručil si do své láhve horký čaj. Paradoxně jediný pokus směřující na jeho klec skončil gólem, kterým Janeček z ideální pozice reagoval na předchozí trefu Práška a snížil na 1:3. Poslední slovo úvodní části si vzal Havelka, který v přesilovce potrestal faul na vlastní osobu – 1:4.

V prostředním dějství pokračoval trvalý tlak táborské družiny, který však alespoň na chvíli zmírnila vyloučení Dančišina a brankáře Dvořáka. Hostujícímu brankáři díky tomu ve druhé třetině přibyla práce a do své torby uložil hned sedm zásahů. Oběma oslabením se Jihočeši ubránili a ve druhé polovině střetnutí dovršili půltucet přesných zásahů. V polovině 35. minuty dovršil Seidl dorážkou Černého střely svůj hattrick a o tři minuty později zapadl za Stahla svižný pokus obránce Havelky – 1:6.

Závěrečná dvacetiminutovka postavila před hrstku diváků, z nichž většina vyznávala táborské hokejové barvy, jedinou tajenku: jak vysokou výhru si kohouti domů k Jordánu odvezou. Konečný stav se nakonec zastavil na čísle 9. Ve 47. minutě zužitkoval pěknou přihrávku Hubaty doposud dřímající střelec Endál, na konci 50. minuty se prezentoval úspěšnou tečí Havelkovy střely Prášek a v 56. minutě zapečetil výsledek obránce Kříž, kterého krásně vyzval ke skórování Hasman – 1:9.

Hodnocení trenéra A-týmu HC Tábor Arpáda Györiho: „Takovéto zápasy vždycky bývají trošku specifické, ale pro nás to byly v podstatě povinné tři body. Základem k našemu vítězství byla první třetina, kdy jsme soupeři brzy odskočili. To pak určilo další průběh utkání, které jsme měli pevně pod kontrolou. Jen ve druhé třetině jsme v určitých pasážích až příliš otevřeli hru a byly z toho i nějaké šance pro soupeře, ale v poslední části už to zase bylo jednoznačné. Konečný výsledek odpovídá průběhu zápasu.“

Ve středu od 18 hodin čeká táborské hokejisty poslední sousedské derby této sezony na ledě IHC Králové Písek.