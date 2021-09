Branky: 5. Zíb (Matušík, Endál), 15. Prášek, 24. Škoda (Hasman, Macháček), 25. Matušík (Endál, Kolář) - 32. Káník (Poppel, Straka). Rozhodčí: Květoň - Lang, Dančišin. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváků: 350.

HC Tábor: Kolář – Kříž, Radoš, Mazanec, Havelka, Pařízek, Zíb, Čížek – Hasman, Škoda, Seidl – Bárta, Matušík, Endál – Prášek, Zayml, Matiášek – Chocholoušek, Březina, Macháček.

HC Příbram: Šorf – Hlaváček, Straka, Vinš, Malý, Jelínek, Zdeněk, Klodner – Rohlík, Josefus, Panna, Pinkas, Tlačil, Seniov, Sirotek, Tejral, Kolouch, Furrch, Káník, Morong, Poppel.

V herně vyrovnané první části hry byli táborští hráči podstatně efektivnější než jejich soupeř. Díky tomu si zásluhou Zíba a Práška vypracovali dvoubrankový náskok, a to ještě Endál a Matušík zazvonily na tyč příbramské klece, kterou hájil jejich bývalý spoluhráč Šorf.

Druhé dějství zastihlo v lepším rozpoložení hokejisty z města uranu, ale góly znovu dávali Jihočeši. A krásné! První z nich obstaral ostrým švihem do horního růžku hostující branky Škoda a následující trefu zaznamenal mazáckým blafákem Matušík. Aktivnější hosté se nakonec prosadili až za stavu 4:0 pro domácí, to když využil přesilovou hru Káník.

Do poslední části hry už se promítl průběžný výsledek a v herně kostrbaté třetině už diváci čekali na gól marně.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Jsme rádi, že nám Příbram vyšla vstříc a po odřeknutí Hodonína k nám přijela. Za to jí děkujeme. S utkáním můžeme být spokojení tak z poloviny. V první třetině to bylo relativně slušné, podařilo se nám dát dva góly, a ještě jsme dvakrát trefili tyč. Ve druhé části jsme od své hry ustoupili a rozpadla se nám kompaktnost herního projevu. Soupeři jsme nabídli několik šancí a bylo tam dost nedostatků v obranné činnosti celého týmu. Poslední část už byla oboustranně hodně otevřená a poměrně rozháraná. Více šancí jsme měli my, ale gól už nepadl. Těší nás vítězství a jistý výkon brankáře Koláře, v soutěžním zápase ale musíme přemýšlet ještě trochu jinak.“