/FOTOGALERIE/ Táborští hokejisté poprvé v sezoně nebodovali. Kohouti totiž v 15. kole II. ligy prohráli na domácím ledě Letňanům 2:5 a klesli na druhou příčku za Příbram.

Táborští hokejisté doma ve II. lize prohráli s Letňany 2:5. | Foto: Tomáš Danko

Přitom začátek pozdějšímu vývoji a porážce vůbec nenasvědčoval, protože Jihočeši vedli ve 13. minutě po trefách Seidla a Dančišina už 2:0. Letci však záhy snížili z přesilovky. V prostřední části se na gól čekalo až do závěrečné minuty, kdy po samostatném úniku vyrovnal Korčák.

Táboru se osudnou stala 45. minuta, v níž dvakrát inkasoval. Domácí hokejisté se tlačili do útoku, Letňany výrazně přestříleli, ale branka soupeře už pro ně zůstala zakletá a naopak při hře bez brankáře dostali pátý gól a dopili kalich hořkosti až do dna.

„Poprvé v sezoně jsme čistě prohráli zápas, což by se v půlce listopadu nemuselo jevit jako nic tak hrozného, ale způsob, jakým jsme k té prohře dokráčeli, je alarmující. V první třetině jsme v podstatě zdarma dali dva góly, ale už v tu dobu bylo zřejmé, že to budeme mít nesmírně těžké. Letňanští hráli výborný hokej a výtečně se hýbali, určitě lépe než my. Hlavně ale hráli neuvěřitelně obětavě, což u nás prostě není. A když ruku v ruce s tím uděláme takovéto chyby, které předcházely druhému, třetímu i čtvrtému gólu soupeře, tak je výsledek v podstatě daný. Je pravda, že i přesto, že jsme tentokrát tak dobře nebruslili a tudíž vázla i kombinace, jsme si dokázali vytvořit určitý tlak i šance, ale takové chyby, které jsme soupeři dali, on nám prostě nenabídl. Navíc jsme se do zápasu vůbec nedostali emočně. Někteří naši hráči by se nad svými výkony a nasazením rozhodně měli zamyslet. Jak říkám, prohráli jsme vůbec poprvé v sezoně, ale je nutné, abychom se teď zase oblékli do montérek a dřeli a dřeli a dřeli,“ prohlásil pro klubový web táborský kouč Tomáš Matušík.

Další duel čeká jeho svěřence už ve středu, kdy se vypraví k předehrávce 26. kola do Benátek nad Jizerou (18 hodin).

HC Tábor – Letci Letňany 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 2. Seidl (Šulek, J. Matušík), 13. Dančišin (Zeman, Milfait) – 16. Niko (Poul, Korčák), 40. Korčák, 45. Arnošt (Mrňa), 45. Korčák (Kolářík, Sklenář), 60. Labuzík. Rozhodčí: Hacaperka – Gabriel, Kubíček. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1876.

Tábor: Gába – Hubata, Černý, Říha, Suchánek, Čížek, Hajič – Severa, Zadražil, Zíb, Šulek, J. Matušík, Seidl, Zeman, Dančišin, Milfait, Duda, Bárta, Nevšímal.

Další výsledky 15. kola

Most – Hronov 3:6, Příbram – Benátky nad Jizerou 2:1 PP, Cheb – Kralupy nad Vltavou 6:2, Kobra Praha – Ústí nad Labem 6:4, Řisuty – Děčín 4:10.

II. liga sk. Západ

1. Příbram 14 11 2 0 1 76:41 37

2. Tábor 14 10 2 1 1 62:27 35

3. Chomutov 13 11 0 0 2 62:29 33

4. Letňany 14 9 2 1 2 52:29 32

5. Děčín 13 9 0 0 4 55:42 27

6. Vrchlabí 13 6 1 1 5 52:38 21

7. Most 14 6 0 2 6 54:50 20

8. Kobra Praha 13 5 1 1 6 55:58 18

9. Benátky nad Jizerou 14 4 1 3 6 42:40 17

10. Kralupy nad Vltavou 13 3 2 2 6 40:46 15

11. Ústí nad Labem 14 4 1 1 8 52:60 15

12. Písek 13 3 1 0 9 34:46 11

13. Cheb 14 3 1 0 10 36:74 11

14. Řisuty 14 2 0 2 10 33:84 8

15. Hronov 14 2 0 0 12 37:78 6