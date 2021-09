Branky: 3. Bárta (Endál, Matušík), 15. Zíb (Bárta, Matušík),48. Anderle (Macháček, Škoda). Rozhodčí: Pešina – Šimánek, Kubíček. Vyloučení: 3:6, bez využití. Poměr střel: 41:18. Diváků: 450.

HC Tábor: Kolář – Kříž, Hajič, Černý, Mazanec, Pařízek, Zíb, Doktor – Hasman, Škoda, Matiášek – Bárta, Matušík, Endál – Dančišin, Zayml, Šulek – Anderle, Macháček.

Žďár nad Sázavou: Čáp (30. Sláma) – Půža, Lojek, Váňa, Čermák, Prokopec, Vašíček – Bureš, Wasserbauer, Chlubna, Adam, Štěpánek, Gregar, Prokš, Jícha, Štola.

Táborský celek měl první dějství zápasu pevně ve své moci, svého soupeře výrazně přestřílel a z trvalé převahy vytěžil dvě branky z holí Bárty a Zíba. První polovina druhé části byla v podání kohoutů o poznání slabší, ubylo přesnosti ve hře a přibylo chyb. Ke kvalitnějšímu hernímu projevu se vrátili až se vstupem do druhé poloviny zápasu, ale na brankáře Slámu, který v polovině střetnutí nahradil v brance hostů Čápa, v několika příležitostech nevyzráli. V závěrečné dvacetiminutovce si táborští hráči vytvořili další příležitosti ke skórování, ale také celek od Sázavy se přece jen více nutil do střelby a brankář Kolář měl přece jen více práce s uhájením čistého konta. Ve 48. minutě domácí zpečetili konečný výsledek, to když se ze své druhé šance v krátkém sledu prosadil mladý Anderle – 3:0.

Hodnocení asistenta trenéra HC Tábor Miloslava Čecha: „Žďár je tradičním a kvalitním soupeřem, a proto pro nás představuje dobrý ukazatel aktuální formy. V první třetině naši kluci udávali tempo hry a zúročili to i dvěma vstřelenými góly, těch však každopádně mohlo a mělo být víc. Vstup do druhé části od nás nebyl dobrý. Po nepodařené přesilovce a dvou nevyužitých šancích sklouzla naše hra do úspornějšího módu, což samozřejmě jako trenéři neradi vidíme. Ztratila se přesná přihrávka i myšlenka a bylo těžké se znovu dostávat do hry. S nástupem do třetí třetiny už jsme se přece jen začali vracet ke své hře. Vytvořili jsme si několik šancí, dali třetí gól a zápas dohráli bez zbytečné křeče. Vyzdvihl bych tentokrát výkon brankáře Koláře. V utkání nebyl tolik vytížený, ale situace před svou brankou řešil s naprostou jistotou.“

V úterý 7. září cestují táborští hokejisté do Hodonína. O týden později se stejným soupeřem, ale na domácím ledě uzavřou přípravný blok (17.30), a pak už budou ladit formu na první mistrovský duel v Praze na Kobře (18. září).