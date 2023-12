Tak to se nečekalo! Druholigový hokejový tým HC Tábor je bez trenéra, a to přesto, že sídlil na výsluní celé soutěže. Důvodem rozchodu klubu od Jordánu s koučem Tomášem Matušíkem jsou podle vyjádření z klubového webu neshody obou stran v personální politice.

Trenér Tomáš Matušík na lavičce táborských kohoutů. | Foto: Tomáš Danko

Před startem aktuálního druholigového ročníku se trenér Tomáš Matušík vrátil ke kormidlu kohoutů po ukončení angažmá v sousedním Písku, a to s cílem zaútočit na vytoužený postup do Chance ligy. Táborský patriot k němu v základní části vykročil slibně a v průběhu prosince se prodral na vedoucí příčku západní konference. O to překvapivěji zaduněla o ledovou plochu táborského stadionu zpráva, že u mužstva končí.

„Rád bych Tomášovi poděkoval za odvedenou práci a dosažené výsledky a popřál mu mnoho úspěchů jak v osobním, tak i v profesionálním životě,“ uvedl Michal Šušák, předseda HC Tábor na webu klubu s tím, že obsazení trenérských postů bude oznámeno v nejbližších dnech.

Po zveřejnění zprávy o ukončení spolupráce s Tomášem Matušíkem se u Jordánu strhla ohromná bouře nevole, a především na sociálních sítích rezonuje velká podpora Tomáše Matušíka. Na světě je dokonce petice o odvolání sportovního manažera Jakuba Grofa, který přišel do klubu teprve před pár týdny, a navrácení trenéra Tomáše Matušíka do funkce hlavního trenéra A-mužstva HC Tábor.

Faktem je, že odvolání trenéra od prvního týmu tabulky, který má za sebou šestizápasovou vítěznou sérii a v poslední tříbodové zisky doprovodil celkovým skóre 18:1, působí skoro bizarně.