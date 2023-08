Hokejisté druholigového Tábora už mají za sebou pět přípravných zápasů. V tom posledním deklasovali na svém ledě Havlíčkův Brod 9:1.

Hokejisté Tábora v přípravném duelu porazili Havlíčkův Brod vysoko 9:1. | Foto: archiv HC Tábor

Trenér Jihočechů Tomáš Matušík přistoupil k zajímavému kroku, když mužstvo rozdělil na dvě části a každá z nich absolvovala polovinu utkání.

Tábor měl celé utkání výraznou převahu, což se nakonec promítlo i do výsledného skóre. Hattrickem se blýskli Dančišin a Šulek.

„Zápas jsme rozdělili na dvě poloviny a každou z nich v podstatě odehrály dvě pětky. Pro tento model jsme se rozhodli směrem ke kondičnímu hledisku. Hrajeme sice zápasy, ale je srpen a opravdu hodně tvrdě trénujeme. Proto jsme utkání vtiskli kondiční podtext a zároveň nám posloužilo ke zjištění, zda nám bude klesat tempo hry či nikoliv. Se zápasem jsem samozřejmě spokojený. V té první polovině nám byl ještě soupeř schopný vzdorovat, ale hráli jsme skutečně dobře; neproměnili jsme sice několik dalších šancí, ale byly tam k vidění krásné hokejové akce. Ačkoliv jsem si myslel, že druhá parta to bude mít těžší, protože šla do utkání po posilovně, začínala na horším ledě a nebyla úplně rozcvičená, tak se toho zhostila výtečně a donesla do brány sedm gólů. Mám radost, že jí rovněž neklesalo tempo hry. Na druhé straně odmítám dělat ze srpnových utkání nějaké výraznější závěry. Zápas nám každopádně posloužil jako určitý vzorek do další přípravy. Podíváme se ještě na video, protože tam samozřejmě byly v obranném pásmu zase chyby, i když ne nějak zásadní. Jedeme dál, soutěž začíná až za měsíc a stále je hodně času, pochopitelně hlavně na trénink,“ uvedl pro klubový web táborský trenér Tomáš Matušík.

Kohouti se v dalším duelu v úterý 29. srpna představí na ledě Příbrami (18).

HC Tábor – BK Havlíčkův Brod 9:1 (2:0, 2:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 5. Matušík (Milfait), 7. Zeman (Matušík, Milfait), 34. Dančišin (Šulek, Černý), 37. Dančišin (Šulek, Seidl), 45. Šulek (Hajič), 47. Dančišin, 48. Šulek (Dančišin, Hajič), 53. Zíb (Nevšímal, Hajič), 54. Šulek - 47. Dymák (Holenda, Křehlík).

Rozhodčí: Matoušek - Kubíček, Dančišin. Vyloučení: 3:1. Diváci: 520

Tábor: Dvořák - Suchánek, Čížek, Jáchym, Hajič, Černý, Herda, Horáček - Severa, Zadražil, Krliš - Milfait, Matušík, Zeman - Seidl, Dančišin, Šulek - Nevšímal, Zayml, Zíb.