Po domácí výhře 6:1 podali hokejisté Radomyšle výborný výkon i ve Veselí a vezou si výhru 3:0. „Měli jsme ze zápasu trochu obavy. Přišla zranění a nemoci, odjížděli jsme s pěti beky a z juniorky jsme si brali Brože, abychom měli tři kompletní útoky,“ uvedl k předzápasovým peripetiím trenér Radomyšle David Míka.

Utkání sehráli hráči Radomyšle takřka profesorsky. „Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou a byli jsme hokejovější. Po bezbrankové první třetině jsme si řekli, že do toho šlápneme, ale hned v úvodu druhého dějství jsme šli do třech a pak hráli ještě jednou v oslabení. Ale zvládli jsme to, začali si vytvářet šance a šli do třígólového vedení. Se vstupem do třetí třetiny jsme to chtěli odehrát s nulou vzadu, hlídali jsme si to odzadu a naopak se ještě dostávali do šancí. Gól sice již nepadl, ale to již nebylo vůbec důležité,“ shrnul utkání David Míka a pokračoval: „Znovu skvěle zachytal gólman Kříž a i ostatní hráči předvedli to, jak by se v play off mělo hrát.“

Radomyšl je v semifinále a v pátek doma přivítá někoho z dvojice Humpolec – Soběslav. „Dáme si dva tréninky a pak vletíme na semifinále. S jídlem roste chuť a samozřejmě bychom chtěli až na vrchol. Jsme si vědomi, že to bude ohromně těžké, ve čtyřce není slabšího soupeře. Jestli na nás vyjde Humpolec nebo Soběslav, to je prakticky jedno. Jestli chceme do finále, musíme porazit kohokoli,“ burcuje hráče a zve fanoušky na semifinále David Míka.