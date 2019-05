V závěrečném utkání baráže o extraligu prohráli hokejisté ČEZ Motoru v Chomutově 4:6.

Do utkání, ve kterém už vůbec o nic nešlo, poslaly obě střídačky trošku prořídlé sestavy. Lépe začali hosté. Už ve 4. min. dopravil kotouč za brankovou čáru J. Doktor, gól ale nemohl platit kvůli faulu na domácího brankáře Pavláta. Na druhé straně trefil Ouřada tyč.



Skóre se měnilo až při první přesilovce zápasu. Vyloučení J. Doktora potrestal Koblasa, který zužitkoval přesnou Humlovu přihrávku.



Jenže pouhých dvanáct vteřin před první sirénou bylo vyrovnáno. Jandusovu asistenci usměrnil do sítě nekrytý Bradley.



Po změně stran hráli Jihočeši dvojnásobnou přesilovku. Jenže nedali a po jejím skončení v průběhu pouhé minuty inkasovali dva góly. Nejprve se z prostoru mezi kruhy trefil Chlán a poté byl na konci rychlé kombinace Stránský. J. Doktor sice snížil na rozdíl jediného gólu, ale Koblasa svým druhým gólem ještě ve druhé třetině upravil na 4:2.



Ve třetí třetině završil domácí kanonýr Koblasa hattrick. Hostující Gilbert a Přikryl stačili snížit až na 5:4, ale na konečných 6:4 pečetil při power play hostí do prázdné branky Stránský.