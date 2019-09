Naposledy Jihočeši v pondělí doslova přejeli Ústí nad Labem 9:1. Domácí celek odehrál výborný zápas, na čemž nic nemění ani fakt, že soupeř podal velice slabý výkon a zrovna moc velký odpor nekladl.

Klíčový pro vývoj utkání byl právě jeho začátek. Ten vyšel domácím přesně podle představ trenérů. Dvěma rychlými góly srazili soupeře do kolen a pak na ledě jednoznačně dominovali. Výsledkem i výkonem potěšili tradičně početnou návštěvu přes pět tisíc diváků.

„Povedl se nám start do zápasu jako už dlouho ne. Přitom jsme moc nevěděli, co čekat, protože Ústí sehrálo velmi dobrý zápas doma proti Jihlavě a vyhrálo na Slavii. Pro nás tak byl hodně důležitý začátek, který se nám povedl,“ pochvaloval si trenér vítězného týmu Václav Prospal.

Jeho svěřenci vyhráli první třetinu 4:0 a bylo prakticky po zápase. „První třetina určila ráz celého zápasu,“ přikývne kouč. „Ve druhé třetině tempo hry hlavně z naší strany nebylo až takové. Napadalo nám to tam zase až ve třetí části. Jsem hlavně rád za start do utkání. Ten se nám tentokrát opravdu povedl,“ zdůrazní.

Zatímco loni se Motor hodně potýkal s koncovkou, letos zatím střílí góly jako na běžícím pásu. I když je samozřejmě fakt, že narazil na soupeře, kteří se zřejmě nebudou pohybovat v horních patrech tabulky.

Proto také sám Prospal brzdí předčasný optimismus. „Po třech zápasech sezony je to předčasné hodnotit,“ namítne. „V prvním zápase doma proti Třebíči jsme se střelecky trápili. S takovým hodnocením bych počkal třeba až po první čtvrtině. Jako trenér si člověk samozřejmě přeje, aby góly dávali ti kluci, kteří je dávat mají. Aby jim to tam padalo, hráli s větším sebevědomím a puk je poslouchal. Honza Veselý má v novém týmu ve třech zápasech šest gólů, to je pro ně parádní start,“ ocenil trenér výraznou posilu ofenzivy.

Severočeši se pondělního zápasu doslova pouze zúčastnili. Jejich výkon postrádal úplně všechno a nakonec byli rádi, že neinkasovali potupnou desítku. Čestný úspěch zaznamenali až v samotném konci utkání a připravili tak Jana Strmeně o čisté konto. „Po dvou slušných výkonech na Slavii a doma s Jihlavou jsme propadli. Domácí nás od začátku utkání přehrávali ve všech činnostech. Neomlouvá to ani fakt, že máme pět zraněných hráčů. Domácím mohu jen pogratulovat k vítězství,“ stručně zhodnotil zápas asistent trenéra Vladimír Evan.