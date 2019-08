Lépe začali domácí, které vedl poprvé nový trenér Tom Rowe. Kristler nastřelil břevno a v 16. min. otevřel skóre Florek. Po změně stran se dočkali také Jihočeši. Svůj druhý gól v dresu Motoru zaznamenal Veselý. Jenže ještě ve druhé třetině zajistil DaSilva a McNeill Linci dvoubrankový náskok. „Dvě třetiny jsme podávali obstojný výkon, ale gól na 3:1 před koncem druhé třetiny nás srazil,“ říká asistent trenéra Motoru Aleš Totter.

V závěru zápasu zkusili hosté power play. Gól se jim ale dát nepodařilo, naopak do prázdné branky pečetil na 4:1 Lebler. „Ve třetí třetině soupeř kontroloval hru. My jsme měli spoustu vyloučených, neudrželi jsme se na kotouči a vůbec jsme se nedostali do tlaku. Dvě třetiny jsme odehráli dobře, ale ta třetí byla z naší strany špatná,“ konstatoval asistent.

Utkání bylo přesto dobrou přípravou. „Zápas se odehrál ve větším tempu a bylo v něm více osobních soubojů než v pondělí s Pavlodarem,“ uzavřel hodnocení duelu.

Branky a nahrávky: 16. Florek, 32. DaSilva, 40. McNeill, 60. Lebler – 24. Veselý. Diváci: 1900.

ČEZ Motor: Klouček – Pavlin, Pýcha, Plášil, Vydarený, Svach, Suchánek – Zd. Doležal, Kloz, Christov – Veselý, Prokeš, M. Novák – Endál, R. Přikryl, Babka – Hawerchuk, Šimánek, Holec. Trenéři Prospal a Totter.