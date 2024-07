Práce v útrobách stadionu se podle stanoveného harmonogramu přiřítily do cílové rovinky. V pondělí uplynulo pět týdnů od její betonáže, a právě tento povrch je aktuálně ostře sledovanou položkou pracovního plánu. „Beton momentálně zraje a musí se dostat na stanovenou vlhkost, která činí dvě procenta,“ informuje Jiří Kříž, vedoucí provozu společnosti TZMT (Tělovýchovná zařízení města Tábora). „Děláme všechno pro to, abychom ji srazili na požadovanou hodnotu. To je pro nás stěžejní záležitost.“