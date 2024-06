Trošku nečekaně skončil v druholigovém Táboře a teď dumá, co dál. Hokejový gólman David Gába stojí ve třiceti letech na významné křižovatce své kariéry a (zatím marně) vyhlíží další angažmá. „Určitě chci ještě pár let chytat,“ zdůrazní.

Samostatné nájezdy David Gába vždycky chytat uměl. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V Táboře jste byl druhou sezonu, ve které jste se dostali do semifinále druholigového play off, v němž jste vypadli až po nájezdech rozhodujícího sedmého duelu v Havířově. Byl uplynulý ročník v klubu považován za úspěšný?

Myslím, že to byla dobrá sezona. I když jsme si dali za cíl postoupit, který jsme nesplnili. I s odstupem času nás to pořád štve. To určitě. Vypadnout na penalty v sedmém utkání není nikdy nic příjemného. V play off se podobné příběhy stávají. Havířov prokázal kvalitu, to musíme uznat. Sedmý zápas je ale vždycky už také i o štěstí. A to se přiklonilo na stranu soupeře.

Ale v průběhu celé soutěže jste hráli nahoře, fanoušci chodili v hojném počtu, takže se rozhodně dají najít i pozitiva?

Vyhrávali jsme, lidi chodili, to bylo určitě dobré. Nevím, co bylo špatně, že jsme nakonec na postup nedosáhli. To už si vedení klubu asi vyhodnotilo. Na postech, kde mužstvo tlačila bota, tak došlo k posílení. Vypadá to, že na papíře není soupeř, který by měl Táboru v příští sezoně ve druhé lize konkurovat. Do třetice by postup mohl vyjít.

Jaká byla vaše pozice v týmu? Začínal jste jako jednička, ale postupně vás z této role vytlačil Matěj Žajdlík. Jak jste to vnímal?

Po prosincových změnách na trenérských postech se noví trenéři rozhodli, že nás budou střídat jedna ku jedné. Včetně play off. Tam ale vyšlo kolegovi několik zápasů lépe, takže logicky zůstal v brance on. Myslel jsem si od začátku, že střídání jedna ku jedné nemůže v play off fungovat. A zase takový válec to z naší strany nebyl, aby bylo jedno, kdo stojí v brance. Vyšlo to na kolegu, já jsem odchytal převážnou část základní části. Už nejsem žádný mladík a bral jsem to tak, aby to bylo co nejlepší ve prospěch týmu a šlo se za úspěchem.

Co bude dál? Budete v Táboře pokračovat?

V Táboře pokračovat nebudu, i když to tak původně mělo být. Vedení klubu si to ale na poslední chvíli rozmyslelo. Co bude dál, je momentálně ve hvězdách. Víceméně jsem počítal s tím, že v Táboře zůstanu.

Měl jste v klubu platnou smlouvu?

To ne, ale byla připravená. Byli jsme na všem domluveni slovem a podáním ruky. Jenže pak bylo řečeno, že domluva, kterou jsme měli, neplatí. Momentálně jsem volný hráč a uvidí se, co bude dál. Nic nemám a v tomto období už kluby mají gólmanský post obsazený. Není to tak jednoduché, jako u hráčů v poli. Branka je jenom jedna.

Angažmá si sháníte sám, nebo máte svého agenta?

Sháním sám přes známé agenty a kamarády. Doufám v nějaký zázrak, že práci ještě seženu. Posílal jsem nějaká videa se svými zákroky, aby případní zájemci věděli, jak chytám. Když jsem si to prohlížel, tak jsem si říkal, že by to ještě na nějaký rok chytání být mohlo.

Už je skoro polovina června. Neznervózňuje vás to trochu, že nemáte nikde smlouvu?

Znervózňuje mě to od sedmnáctého dubna, kdy jsem se to dozvěděl. Vzhledem k tomu, jakou jsme měli domluvu, tak to pro mě bylo fakt nečekané. Znervózňuje mě to víc a víc. Nejen mě, ale i rodinu a lidi kolem mě.

Jste připraven i na variantu, že byste nic nesehnal a naskočil do civilního života?

Taková varianta existuje a dělo se to už letos, když jsem vypomáhal u našich ve firmě, což bylo k hokeji dobré. Ale abych ze dne na den skončil, to ještě asi úplně připravený nejsem. Pokud by se to však stalo, tak bohužel. Nebyl bych první ani poslední, komu by se to přihodilo. Vím, že už nejsem nejmladší, takže se snažím mít nějaká zadní vrátka.

V případě, že by na tento černý scénář došlo, hrál byste hokej alespoň na nějaké neprofesionální úrovni?

To teď fakt nejsem schopen říct. Vždycky jsem hrál v týmu, ať už to byly Budějovice, Vsetín nebo Tábor, který měl nejvyšší ambice. Hokejové i fanouškovské. Bylo by to těžké. Pro zábavu hraji hokejbal, ale hokej tak hrát zatím moc neumím. Samozřejmě se tím bavím, ale vždycky jsem od toho čekal i nějaké ambice.