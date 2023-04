V pondělí zahájili hokejisté Motoru pod taktovkou nové trenérské dvojice Ladislav Čihák – Jiří Hanzlík letní přípravu na další extraligový ročník.

Nová trenérská dvojice hokejového Motoru Ladislav Čihák (vlevo) a Jiří Hanzlík. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Oproti zvyklostem začínají Jihočeši s tréninkem hodně brzy. „To je pravda, ale je třeba si také uvědomit, kdy jsme skončili sezonu. Proto začínáme tak brzy,“ vysvětlil sportovní manažer klubu Jiří Novotný.

První den byl věnovaný především seznámení mužstva s realizačním týmem. Ten je prakticky kompletně obměněn. Kromě hlavního trenéra a asistenta se stal novým kondičním trenérem bývalý obránce Josef Žáček, videokouče shání klub přes inzerát na klubových webových stránkách, jako jediný z loňského štábu zůstal trenér brankářů Stanislav Hrubec. Pozice druhého asistenta nebude obsazena.

Nový trenér Ladislav Čihák si zázemí Budvar arény prohlédl už dopředu. „Několikrát jsme tady s Jirkou Hanzlíkem byli,“ přikývne. „Byli jsme se také podívat na různá sportoviště, kde bychom mohli přes léto trénovat,“ uvedl.

V úvodní den absolvovalo mužstvo pouze testy s kondičním trenérem a pohovory trenéry. „Chtěli jsme si s klukama říct pár věcí z očí do očí. Aby si i oni řekli, jak viděli loňský ročník. První den byl hodně poznávací,“ dodal.

V prvních dvou týdnech přípravy ještě nebude zátěž pro hráče maximálně. „Prvních čtrnáct dní bude spíše v aerobním modu, aby kluci neměli tak dlouhou dovolenou. Druhého května hráče čekají kondiční testy a pak už budeme trénovat naplno až do konce června,“ dává Čihák nahlédnout do tréninkového plánu.

Mužstvo absolvuje letní přípravu v domácích podmínkách, jedinou výjimkou bude čtyřdenní květnové soustředění ve Frymburku. „Samozřejmě je nepříjemné, že minulá sezona skončila týmu tak brzy. Na druhou stranu máme teď dostatek času na přípravu. Kluci mohou kvalitně a hlavně efektivně potrénovat,“ chválí si.

Maximálně pět hráčů bude mít přes léto individuální tréninkový plán, ostatní se budou připravovat s týmem. „Třeba Lukáš Pech nebo Milan Gulaš jsou natolik zkušení, takže nemusíme mít obavu, že by se kvalitně nepřipravili. Předpokládáme, že individuální přípravu bude mít i gólman Dominik Hrachovina. Všechno budeme navíc konzultovat s naším kondičním trenérem,“ dodá.

Letní příprava na suchu skončí na konci června. „Kluci absolvují výstupní kondiční testy. Poté bude následovat klasická dovolená a na led půjdeme zhruba kolem třiadvacátého července.“

Trenéři počítají v letním období zhruba se šesti až sedmi přípravnými zápasy. „Víc nechceme. Máme tady hráče, které nepotřebujeme zkoušet. A pro ty, které budeme chtít vyzkoušet, je to dostatečný počet,“ vysvětlí.

Soupeři by měli být extraligoví. „Nechceme hrát s týmy z první ligy. Měli jsme původně domluvený turnaj ve Švýcarsku, což by byla vítané zpestření. Ale bohužel to nevyšlo,“ lituje.