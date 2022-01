Ve vašem případě to tedy byla i tak trochu vítaná přestávka v náročném lednovém programu?

Byl jsem malinko nachlazený a proto jsem si také pořád dělal testy. I z tohoto důvodu mi pauza pomohla. Strávil jsem ji tady v Budějovicích. Za dětmi do Prahy jsem nemohl, protože měly nějakou střevní virózu, tak jsem nechtěl riskovat, že bych to dostal také. Zůstal jsem tady a snažil jsem se co nejvíc trénovat i odpočívat.

Na stadion jste pět dní přístup kvůli karanténě neměli, takže jste trénoval improvizovaně doma?

Přesně tak. Doma jsem šlapal na rotopedu a od pondělka už jsme mohli na zimák, takže pak už jsme zase začali normálně trénovat.

Může se projevit tréninkový výpadek, když jste v průběhu sezony pět dní vůbec nebyli na ledě?

Od pondělí trénujeme a do zápasu v Chomutově tak za sebou budeme mít čtyři tréninky. To si myslím, že je v pohodě a stačí to, abychom se do toho všichni dostali zpátky. Koluje to tak nějak celou extraligou, takže jsou na tom všichni stejně.

Vaše tréninky probíhají ve velice slušném tempu. Nevypadá to, že by se minimálně na vaší kondici měl tréninkový výpadek nějak vážněji projevit. Souhlasíte?

Když jdete na led poprvé po pěti dnech, tak je to vždycky trochu zvláštní. Ale další trénink už je v pohodě a rychle se do toho dostanete.

Původně jste měli hrát v Liberci, nakonec jedete hrát do Chomutova s Kladnem. Jak se to seběhlo takhle narychlo?

Před tréninkem k nám dorazila informace, že Liberec jde do karantény, a také Brno, tak jsme převzali jeho soupeře a pojedeme do Chomutova, kde nás čeká Kladno. Hlavně jsem rád, že už zase bude hrát. Pauza od minulého úterý je dlouhá.

Soupeř se vám vyměnil skutečně na poslední chvíli. Je složité na takovou změnu zareagovat?

V této době musí být člověk připravený na všechno. Je dobře, že jsme se to dozvěděli alespoň den dopředu a nemuseli jsme se otáčet s autobusem někde na cestě. Pro mě osobně změna soupeře žádný velký problém neznamená. Podíváme se na Kladno na videu a vyrazíme na zápas. Jsme v dobrém rozpoložení, tak se rozhodně pokusíme udělat co nejlepší výsledek.

Hodně se mluví o tom, jestli je současná extraliga vůbec regulérní. Jaký je váš názor?

Četl jsem, že někdo zpochybňoval regulérnost extraligy. Zatím soutěž nemá tendenci k přerušení a podle mého by to byla hloupost. Vir tady koluje, ale nikdy ho nedostane celý tým naráz, aby úplně vypadl ze hry. Myslím, že o neregulérnosti vůbec není řeč. A i kdyby se, nedej Bože, základní část nedohrála, tak se pořadí určí podle bodového průměru. V tom nevidím nic neregulérního.

Ve hře jsou údajně i možnosti prodloužit sezonu do května, případně zkrátit předkolo a čtvrtfinále play off. Zabýváte už se také těmito možnostmi?

Tím se zatím vůbec nezabývám. Ještě nás čeká spousta zápasů v základní části. A když nevíte, co bude za týden, tak je těžké odhadovat, co bude za dva měsíce. To vůbec neřeším, ale stát se to může.

Do Motoru přichází na hostování do konce sezony s opcí na přestup talentovaný devatenáctiletý Josef Koláček, který se nedávno představil v dresu české reprezentace i na mistrovství světa do 20 let. V letošní sezoně hrál první ligu v celku vedoucího týmu tabulky Litoměřic, ve 26 zápasech si připsal 7 gólů a 18 kanadských bodů a byl jednoznačně nejproduktivnějším juniorem působícím ve druhé nejvyšší české soutěži. Za Motor může poprvé nastoupit už v pátek na ledě svého mateřského Chomutova, kde hraje své extraligové zápasy Kladno.