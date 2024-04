Věděli jsme, že bude vyrovnaná, zvlášť, když jsme prohráli první zápas doma, v němž jsme i přes dobrý výkon nebyli dostatečně produktivní. Pak jsme předvedli dva skvělé duely, ale ve čtvrtém trochu polevili, čehož kvalitní protivník využil. V pátém jsme se vrátili do správného módu a sérii překlopili na svou stranu.

Co říkáte na atmosféru v hledišti při vašich domácích zápasech?

Diváci v Táboře jsou výborní, město hokejem žije. Jsme rádi a moc si toho vážíme, že hráčům takhle fandí a chodí v tak hojném počtu. Je to velká podpora.

V semifinále narazíte na Havířov, který suverénně ovládl základní část skupiny Východ a v play off hladce přešel i přes Žďár nad Sázavou i Nový Jičín 3:0 na zápasy. Jak vnímáte sílu nadcházejícího soupeře?

Havířov má velkou kvalitu, ale uděláme všechno pro to, abychom i tuto sérii zvládli. Vypadá to, že soupeř má útok silnější než obranu, ale jak to bude skutečně vypadat, to se ukáže až na ledě.

Máte odehráno víc zápasů než havířovští hokejisté a podle všeho i těžších. Může se to nějak promítnout?

To se všechno teprve uvidí. Samozřejmě, roli to hrát může, ale věřím, že si naši hráči v rámci možností dostatečně odpočinuli a zregenerovali.

Také registrujete ztrátu několika hráčů, především útočníků Saidla, Zaymla čiHuny. Jak se s tím vyrovnáváte?

Nebudeme si lhát, ztráta to je. Nicméně ke konci sezony se musí se zraněními počítat a my máme poměrně široký kádr, který ukázal, že to zvládá. Ale pochopitelně by bylo příjemnější, kdybychom mohli být kompletní.

Osmifinále i čtvrtfinále se hrálo na tři výhry s tím, že se po každém zápase měnilo pořadatelství. Nyní to bude na čtyři vítězství s tím, že se hraje dva dny po sobě na ledě soupeře a po dvoudenní pauze zase dvakrát u vás. Je to pro hráče velká změna?

Hráči to vědí od začátku, jen je třeba se správně nastavit, dobře se vyspat, odpočinout. Ale to všechno ukáží až zápasy, jak to komu sedne.

První týdny vašeho působení u Jordánu přinesly vzedmuté emoce a odchod kouče Tomáše Matušíka. nyní se zdá, že se vše uklidnilo a můžete se soustředit jen na hokej. Jak to vnímáte?

Občas jsou některé věci složitější, ale obzvlášť ve sportu se prostě někdy stanou. Už bych se v tom nechtěl příliš pitvat. Co bylo, už víceméně neřeším a je třeba se koukat hlavně dopředu.

Program semifinále

1. utkání – středa 3. dubna

Havířov – Tábor (17.30)

2. utkání – čtvrtek 4. dubna

Havířov – Tábor (17.30)

3. utkání – neděle 7. dubna

Tábor – Havířov (18)

4. utkání – pondělí 8. dubna

Tábor – Havířov (18)

případné 5. utkání – středa 10. dubna

Havířov – Tábor (17.30)

případné 6. utkání – pátek 12. dubna

Tábor – Havířov (18)

případné 7. utkání – neděle 14. dubna

Havířov – Tábor (17)