Generálka na start nové sezony ve II. lize hokejistům Tábora vyšla na jedničku, přestože se hrála pouze čtyřicet minut. Kohouti za dvě třetiny deklasovali rivala z Příbrami 9:1, závěrečná se už nehrála, protože se v ledu objevila trhlina, jejíž odstranění by bylo v dohledném čase složité odstranit.

Hokejisté Tábora v závěrečném přípravném utkání před startem II. ligy nasázeli Příbrami devět gólů, přestože se třetí třetina kvůli prasklině v ledu už nehrála. | Foto: Tomáš Danko

Jihočeši přitom nezačali dobře a už ve druhé minutě inkasovali při vlastní přesilovce. Pak už však začala úřadovat domácí letka, která do desáté minuty otočila skóre na 3:1 a hostující trenér si musel vzít oddychový čas, aby své mužstvo trochu vzpamatoval.

Hra týmu od Jordánu gradovala ve druhé třetině, kdy divákům nabídli ofenzivní smršť plnou krásných akcí a dalších gólů. Po tom šestém utekl příbramský brankář Šorm ze své klece, ale jeho náhradník Tichon lovil kotouč ze své klece ještě třikrát.

Kážené desítky se však téměř čtyři stovky diváků nedočkali, protože po nástupu do poslední části hokejisté objevili za jednou z branek díru v ledu a vzhledem k tomu, že oprava trhliny by se protáhla, po domluvě trenérů s rozhodčími se zápas nedohrával.

„Jsem samozřejmě spokojený. Zápas jsme vyhráli výrazným rozdílem, dali jsme hezké branky a byly tam i pasáže hry, kterým se věnujeme na tréninku. Do utkání jsme docela dobře vstoupili, ale pak nás lehce srazila ta chyba v přesilovce, po které jsme dostali gól. Byla to trošku smůla, ale stávat by se nám to asi nemělo. Pak jsme měli hru ve své moci a dali jsme do konce třetiny tři góly. Ve druhé části jsme jasně dominovali, i když je fakt, že za vyššího stavu jsme začali trošku lajdat do obrany. O přestávce jsme to v šatně dost důrazně probrali, ale tím to skončilo, protože nám uplaval led. Možná by se hrát dalo, ale podle mě i trenéra hostů Radka Bělohlava by to bylo nebezpečné. Abychom před sobotou riskovali nějaká zranění, to nikdo z nás nechtěl. Utkání nám ukázalo, že z nás pravděpodobně spadla ta největší únava, a že jsme nějakým způsobem schopni hrát to, co chceme,“ uvedl pro klubový web táborský trenér Tomáš Matušík.

Jeho tým odstartuje sezonu, v níž by rád atakoval nejvyšší mety, v sobotu 23. září na ledě Děčína

HC Tábor Baník Příbram 9:1 (3:1, 6:0) nedohráno

Branky a nahrávky: 6. Matušík (Milfait, Hajič), 10. Seidl (Dančišin, Hubata), 10. Zadražil (Hajič), 23. Severa (Hajič, Prášek), 24. Plášil (Hubata, Milfait), 25. Plášil (Šulek, Seidl), 33. Seidl (Šulek, Dančišin), 36. Milfait (Matušík, Zeman), 39. Seidl (Šulek, Dančišin) - 2. Bednařík. Rozhodčí: Šperl - Šimánek, Ent. Vyloučení: 3:3, navíc Hubata (Tá) a Gengel (Př.) oba 10 minut. 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 370.

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Jáchym, Hajič, Suchánek, Černý - Severa, Zadražil, Krliš - Milfait, Matušík, Zeman - Seidl, Dančišin, Šulek - Prášek, Zíb, Bárta - Nevšímal.