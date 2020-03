STŘÍBRO PRO KOHOUTY

Loňský ročník si hokejoví fandové s výrazně oslabeným týmem protrpěli, i tak se ale návštěvnost domácích zápasů řadila do popředí žebříčku účastníků druhé ligy. Letos se podařilo vrátit do šatny kohoutů kvalitu, což se odrazilo do herního projevu i výsledků ostře sledovaného mužstva. A když se někde rozdává radost, sportovní příznivci prostě chtějí být u toho…

„Letos je to paráda, zase se na to dá dívat,“ nechal se slyšet Martin Příhoda, který je na stadionu pravidelným hostem už dlouhých patnáct let. „Když můžu, tak prostě na hokej jdu. Teď už s sebou beru i osmiletého syna, kterého to chytlo. Musí mít šálu, čepici… Byli jsme spolu i v Písku, na David Servisu i v Praze. Venku se mu to líbilo nejvíc,“ dodal jeden z věrných fandů HC Tábor.

Nechme promluvit čísla. Průměrná návštěvnost se v základní části tohoto ročníku vyšplhala přes tisíc hlav a zastavila se na čísle 1090. Napříč všemi druholigovými skupinami na tom bylo lépe pouze Vrchlabí s hvězdami Jaroslavem Bednářem, Petrem Sýkorou či Janem Hlaváčem.

RADOST I NA KVAPILCE

Také hráči FC MAS Táborsko letos přiložili na bolavou ránu v podobě sestupu z druhé nejvyšší soutěže hojivou náplast. Po skvělém podzimu se vyhřívali na čele České fotbalové ligy a svými výkony i výsledky nalákali do ochozů stadionu v Kvapilově ulici početný houf sportovních fanoušků.

NÁVRAT TRUMPETISTŮ

V únorovém střetnutí druhé ligy hokeje s Kobrou Praha dokonce ožila i jedna pozoruhodná tradice: podpora trumpetistů. Hokejové i lidové melodie roztleskaly ochozy pokaždé, kdy zazněly, a vtiskly atmosféře na stadionu zcela osobitý ráz. „Jeli jsme hrát hasičskej bál do Malšic, tak jsme to prostě spojili s hokejem,“ prohlásil s úsměvem letitý fanda Radomil „Dědek“ Veleba. „Plánujeme chodit i dál, hlavně v play-off,“ dodal. Jenže…

PONURÝ KONEC

Ano, právě vrchol sezony na ledě i na zeleném trávníku zůstal pro táborské fanoušky v nedohlednu. Tým HC Tábor se díky povedené sezoně prodral z druhé příčky ve skupině přímo do semifinále a bylo téměř jisté, že s prvním domácím střetnutím play-off padne dvoutisícová meta v počtu diváků. Na to však už nedošlo. Ani fotbalisté Táborska nedostali možnost si návrat do národní ligy srdnatě vybojovat přímo na pažitu. Země se ocitla v pevném zajetí koronaviru a sport se rázem ocitl na vedlejší koleji. Situace je vážná, tíživá, smutná, nepříjemná… Ale věřme tomu, že potlesk, skandování a jásot se do ochozů sportovních stánků znovu brzy vrátí. I v Táboře…