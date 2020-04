Před sedmi lety se totiž Mountfield kvůli sporům s městem přesunul i s celým kádrem z Českých Budějovic právě do Hradce Králové.

Termíny je zatím potřeba brát s rezervou, tradičně jistě dojde k několika změnám. Jak kvůli televizním přenosům, tak vzhledem k plánovaným akcím v domácích arénách extraligových hokejistů.

Základní část skončí 7. března příštího roku, kdy bude nejpozději znám její vítěz a držitel Prezidentského poháru. Play off a předkolo play off by se mělo uskutečnit v současné podobě, není ale vyloučeno, že dojde k úpravě systému pro týmy na 11. až 14. místě po skončení základní části.

Reprezentační přestávky stanovila Mezinárodní hokejová federace IIHF na 24. – 30. srpna 2020, kdy by měly být sehrány České hokejové hry přesunuté vzhledem k pandemii koronaviru z letošní sezony, na 2. – 8. listopadu 2020 (Karjala), na 14. – 20. prosince 2020 (Channel One Cup) a na 8. – 14. února 2021 (Švédské hokejové hry).

Los Motoru v úvodu extraligy: 1. kolo – pátek 18. září: Motor – Hradec, 2. kolo – neděle 20. září: Ml. Boleslav – Motor, 3. kolo – pátek 25. září: Kometa Brno – Motor, 4. kolo neděle 27. září: Motor – K. Vary, 5. kolo – úterý 29. září: Plzeň – Motor, 6. kolo – pátek 2. října: Motor – Vítkovice, 7. kolo – neděle 4. října: Liberec – Motor, 8. kolo – pátek 9. října: Motor – Zlín, 9. kolo – neděle 11. října: Olomouc – Motor, 10. kolo – pátek 16. října: Motor – Pardubice.