Start i s nováčky

Aktuálně vstupují členové táborské hokejové družiny do druhého týdne letní přípravy. Tu odstartovaly dvě informativní schůzky na konci dubna, při kterých se u Jordánu hlásily i avizované potencionální posily týmu. Do brankářské miniparty se oficiálně přidružil odchovanec Tadeáš Dvořák, který už s mužstvem trénoval v loňském roce. Místo v defenzivě kohoutů si zkusí v přípravě vydobýt soběslavský mladík Adam Čížek. Na aktuální seznam ofenzivních hráčů přibyla v první vlně tři jména. Dvacetiletý Josef Hasman byl v předchozích ročnících výrazným ofenzivním lídrem Klatov, kde působil coby hráč Plzně. O šest let starší hráč z kladenské líhně Petr Janeček strávil poslední roky ve francouzské druhé njevyšší soutěži. Tam působil také čtyřiadvacetiletý soběslavský odchovanec Aleš Macháček, jenž absolvoval značnou část přípravy s táborským celkem už v loňském roce.

V průběhu tohoto týdne se navíc klub domluvil na spolupráci s dosud neodtajněnou posilou, která by měla být v jeho hierarchii v nadcházející sezoně klíčová.

Své místo v letní přípravě A-týmu HC Tábor zaujala i pětice mladíků z loňské juniorky (všichni ročník 2001): obránci Jáchym Štekr, Martin Šedivý, Marek Herda a útočníci Michal Přívozník, Maxmilián Komma a Pavel Chocholoušek (ten rozehrál poslední bleskově ukončený ročník v juniorském týmu Motoru České Budějovice).

Program přípravy

Členové táborské hokejové party se pustili do přípravy s velkou chutí, už jen proto, že s výjimkou několika prosincových tréninků na ledě jim byly společné chvíle více než půl roku zapovězené. „Bylo znát, že už se na sebe těšili,“ poznamenal s úsměvem trenér druholigového „áčka“ HC Tábor Arpád Györi, jenž také v nadcházející sezoně povede tým spolu s asistentem Miloslavem Čechem.

Hned na úvod absolvovali táborští hráči alespoň základní vstupní testy, které představují určitý odrazový můstek do další přípravy. Do plánů na následujících dva a půl měsíce zahrnul Arpád Györi čtyři tréninkové jednotky v týdnu. Jejich náplň je od prvního srazu uzpůsobena aktuálně platným vládním opatřením proti covidu. Z tohoto pohledu také Táborští vítají pondělní částečné rozvolnění podmínek pro společný trénink, kdy se může pod širým nebem pohromadě připravovat až třicet sportovců.

Postupného obohacení se pochopitelně dočká i samotný program přípravy na suchu. „Musíme postupovat v souladu s aktuálními opatřeními. Už teď můžeme využít beachvolejbalové hřiště pro přípravu v písku, pochopitelně by později neměla chybět posilovna a rádi bychom zařadili i další prvky, například spinning,“ upřesnil Arpád Györi. „Zatím kluci přistupují k tréninku perfektně. S účastí i s tím, jak v prvním týdnu pracovali, jsem velmi spokojen,“ dodal.

Ke společným tréninkům se v rámci možností schází většinová část mužstva, další hráči se vzhledem k pracovním a studijním povinnostem i zdravotním omezením připravují individuálně. „Je to tak v podstatě každý rok. Jsme s nimi ale samozřejmě v kontaktu a dohodnutí na tom, že budeme jejich postup v přípravě průběžně konzultovat a kontrolovat,“ uvedl hlavní kouč týmu.

Tvoří se plán léta

Ruku v ruce s přípravou na suchu už Táborští skládají také program druhé fáze přípravy.

Nástup na led bude závislý na termínu zahájení soutěže, který ještě není oficiálně uvedený. Do předsezonního kalendáře aktuálně Arpád Györi vpisuje i harmonogram přípravných utkání. Ten ještě není definitivní, ale vedle prověrek s druholigovými soupeři dojde i na konfrontaci s vyšší Chance ligou. „Některé zápasy čekají na konečné potvrzení, navíc ještě dolaďujeme jejich termíny,“ podotkl táborský lodivod s tím, že konečná podoba letního zápasového programu bude brzy připravena ke zveřejnění.