Spolu s táborským celkem se zřítil do této nevyzpytatelné fáze sezony Litvínov, vítěznou auru z nižší soutěže si naopak ponesou do barážových bitev elitní účastníci ligy dorostu ze Vsetína a Sokolova. Nejznámějším ze soupeřů je pro svěřence kouče Arpáda Györiho pochopitelně Litvínov, se kterým změřili síly už ve zmíněné nadstavbové skupině. Na domácím ledě dostali od severočeského soka varovnou lekci a podlehli mu 1:5, v odvetě na stadionu Vervy ale předvedli výtečný výkon a radovali se z výhry 3:2.

Z obou ligových mužstev bude nepochybně těžším protivníkem Vsetín. Suverénní vítěz východní skupiny se v semifinále play-off s Baníkem Sokolov nepáral a rozhodl o svém triumfu už ve třech utkáních, navíc po jednoznačných výsledcích 8:1, 6:2 a 7:1. V tu chvíli ještě Valaši nemohli tušit, že je do baráže o extraligu doprovodí právě jejich sokolovská oběť. Druhé semifinále totiž ovládlo B-mužstvo Karlových Varů, které však vzhledem k extraligovému působení “áčka“ usilovat nemůže. Druhý účastník baráže tak vzešel z poražených semifinalistů, a protože Sokolovští posbírali v základní části soutěže o dva body víc než brněnská Technika, porvou se o nejvyšší soutěž právě oni.

Trenér táborského dorostu Arpád Györi si je dobře vědom náročnosti baráže, svému týmu však věří. „Máme před sebou šest těžkých zápasů. Musíme udělat všechno pro to, abychom už ten první se Vsetínem zvládli a vstoupili do baráže vítězstvím, protože od toho se bude odvíjet její další vývoj,“ zdůraznil lodivod mladých kohoutů. „Musíme se soustředit především sami na sebe a na svůj výkon. Věřím, že nás bude zdobit chuť do hry, důraz, a že dokážeme dát do hry ještě víc srdíčka, ostatně tak, jak už jsme to v některých zápasech ukázali. Pokud se nám tohle podaří, tak jsme schopni baráž uhrát,“ dodal Arpád Györi.

Táborští mladíci věří, že se jim už ve čtvrteční domácí bitvě se Vsetínem dostane značné podpory z hlediště. Zahajovací buly padne na táborském ledě v 15 hodin.