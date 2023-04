Hokejová baráž o extraligu dorostu má ve čtvrtek na programu své předposlední páté dějství a napětí u Jordánu vrcholí. Táborský celek vyzve na odvetný souboj svého extraligového souputníka z Litvínova a jen vítězství, ať už jakékoliv, mu v rukách udrží postupové trumfy. Ostrá bitva se na jeho ledě rozhoří v 16 hodin.

Táborští už se v aktuální sezoně potkali s litvínovským protivníkem třikrát. V nadstavbě doma prohráli a na severu Čech vyhráli, v baráži si z Litvínova přivezli bod po porážce 2:3 v prodloužení. | Foto: Karel Tomšík

Ani neúspěšný výsledek by ještě nutně neznamenal definitivní konec extraligových nadějí kohoutů, v takovém případě už by ale byli závislí na výsledkové kombinaci z posledního kola, ve které sehraje klíčovou roli duel jejich protivníků. Aktuální situace v pořadí baráže servíruje táborské družině ještě celou řadu variant. Nepříznivější z nich samozřejmě hovoří o tříbodovém zisku, který by ji na vzájemné zápasy katapultoval před Litvínov, a zajistil jí pro poslední kolo nejlepší výchozí pozici. K zahození by v tomto směru nebylo ani dvoubodové vítězství, byť by se kohoutům cesta k záchraně přece jen lehce zkomplikovala. Podstatně větší potíže by jim přinesla jakákoliv porážka. V tu chvíli by totiž byli před posledním střetnutím v Sokolově závislí na výsledku zápasu Litvínov – Vsetín a stali by se pro tento duel zřejmě nejfanatičtějšími fanoušky domácí Vervy…

Sami obyvatelé táborské šatny, ale i jejich příznivci věří, že na domácím týmu nezůstane ve čtvrtek ležet stín sobotní porážky 2:5 na vsetínském Lapači a sáhne do svého arzenálu pro to nejlepší, co má. Dodejme, že v prvním vzájemném barážovém souboji s Litvínovem brali Táborští bod za porážku 2:3 po prodloužení.

BARÁŽ O EXTRALIGU DOROSTU PO 4. KOLE: 1. Litvínov 10 bodů (skóre 18:4), 2. Tábor 7 (16:13), 3. Vsetín 7 (14:12), 4. Sokolov (1:20).

ZBÝVÁ SEHRÁT - čtvrtek 6. dubna: Tábor – Litvínov (16.00), Vsetín – Sokolov (16.00). Sobota 8. dubna: Litvínov – Vsetín (13.00), Sokolov – Tábor (18.45).