Do hlediště se mají diváci vrátit za čtrnáct dní

S rouškou na ústech, s permanentkou v ruce vstupuji v pátek krátce před půl šestou do budějovické Budvar arény na zápas domácího Madeta Motoru a Vítkovic. Se mnou však jen tisícovka fanoušků, která měla štěstí. Z důvodu vládního nařízení se totiž do hlediště mohli posadit jen lidé ze sektorů A2, A3 a C4.

V pátek si fanoušci Madeta Motoru mohli ještě v Budvar aréně užít zápas s Vítkovicemi. Znovu by si měli, pokud to situace dovolí, sednout do hlediště 21. října při zápase s Pardubicemi. | Foto: Jan Škrle