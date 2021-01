Čtvrtá porážka v řadě, hokejisté Motoru doma těsně podlehli Litvínovu

Prohráli počtvrté v řadě. Hokejisté Madeta Motoru ve 38. kole Tipsport extraligy podlehli Litvínovu 3:4 a jejich naděje na postup do play off se začínají dostávat do jen teoretické roviny. Další zápas odehrají v neděli v Třinci (17).

Kanadský útočník Brandon Alderson (v modrém) odehrál svůj první zápas v dresu Motoru. Na snímku ho stíhá lotyšský obránce v barvách Litvínova Oskar Cibulskis. | Foto: Foto: Jan Škrle

Domácí poprvé představili novou posilu Kanaďana Brandona Aldersona, který přišel výměnou do konce ročníku za obránce Conora Allena. Sezona už naopak skončila pro Matouše Venkrbce i Víta Christova. Oba čeká operace ramena. Do branky se tentokrát postavil Strmeň, po zranění se do sestavy vrátil M. Novák a podruhé oblékl dres Motoru obránce Štencel. Trojice mladíků P. Novák, Toman a Beránek vytvořila poprvé jednu společnou formaci. Místo na soupisce naopak opět nezbylo na Michnáče a Prokeš byl odeslán na střídavé starty do Havířova. Jihočeši tentokrát nevstoupili do zápasu nejlépe. Dlouho se nemohli dostat do tempa a nepomohla jim ani první přesilovka zápasu. Naopak v ní sami mohli inkasovat. Po chybě Vydareného jel sám na Strmeně Helt, ale nastřelil jen tyč jeho klece. Verva měla i další šance, zatímco domácí Godlu v brance soupeře zrovna moc neohrožovali. Až v závěru třetiny poslal Jonák svou střelu těsně vedle litvínovské klece. „Hrozně důležité bude, kdo dá první gól. To výrazně ovlivní další průběh zápasu. V první třetině k němu měli blíže hosté, měli více šancí. Ale i my jsme tam měli nějaké skrumáže a Míra Forman byl faulován v dobré příležitosti. Trošku lepší byli v první třetině hosté, bezbrankový stav musíme brát,“ zhodnotil první třetinu útočník Motoru Matouš Venkrbec, kterého čeká v příštím týdnu operace. Ve druhé třetině se hrálo dlouho jenom podle litvínovských not a bylo otázkou času, kdy se Severočeši prosadí také gólově. Přišlo to ve 27. min, kdy hosté snad až příliš jednoduše přečíslili domácí obranu a Zdráhal už měl jednoduchou pozici. Inkasovaná branka domácí přece jen probudila, přidali a v polovině zápasu bylo vyrovnáno po přesné Slováčkově střele od modré. Jenže to samé se záhy podařilo i Balinskisovi. Jeho projektil zaregistroval Strmeň až za svými zády – 1:2. Motor však znovu dokázal odpovědět ještě do konce prostřední části hry. Přikrylovu střelu tečoval M. Novák a dokonale tak zaskočil gólmana Godlu. „Začátek druhé třetiny byl opatrný, pak dal Litvínov gól, ale nám se povedlo rychle odpovědět a to se pak zopakovalo ještě jednou. To bylo strašně důležité. Pro každý tým je nepříjemné ztratil dvakrát vedení. Věřím, že toho kluci využijí a překlopíme zápas na naši stranu,“ okomentoval Venkrbec druhou třetinu. Jenže hosté si vzali v závěrečné třetině vedení i potřetí. Hned v jejím úvodu po rychlé akci přesně zakončoval Pospíšil – 2:3. Verva poté svým kapitánem Hüblem využila přesilovku a s domácím celkem bylo zle. Vykřesat jiskřičku naděje mohl Plášil, ale bohužel trefil jen břevno Godlovy svatyně. Voženílek pak pro změnu spálil vyloženou šanci. Domácí dřeli, donutili soupeře k oddechovému času, ale nebylo jim přáno. Dvě minuty před koncem sáhla střídačka Motoru k power play, Forman sice tečí snížil, Slováček pak nastřelil tyč, ale vyrovnat už se domácím nepodařilo. Branky a nahrávky: 30. Slováček (R. Přikryl, M. Novák), 37. M. Novák (R. Přikryl), 59. Forman (Kubíček, Zd. Doležal) – 27. Zdráhal (Jarůšek, M. Hanzl), 32. Balinskis (M. Látal, Petružálek), 43. T. Pospíšil (Fr. Lukeš, V. Hübl), 47. V. Hübl (T. Pospíšil). Vyloučení: 4:6, využití: 0:1. Rozhodčí: Mrkva, Kubičík – Lederer, Rožánek. Bez diváků. Motor: Strmeň – Plášil, Pýcha, Kubíček, Vydarený, Slováček, Štencel – Alderson, R. Přikryl, M. Novák – Zd. Doležal, D. Voženílek, Forman – P. Novák, Toman, Beránek – Holec, Jonák, Karabáček – od 27. navíc Ville. Trenéři Prospal a Totter. Litvínov: Godla – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich, Zeman – Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek – T. Pospíšil, V. Hübl, Fr. Lukeš – Petružálek, Žejdl, M. Látal – Helt, Jícha, Zygmunt. Trenéři Orzságh a V. Sýkora. Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Minimálně půl zápasu jsme byli horším týmem a skóre odpovídá průběhu utkání. Honíme to na poslední chvíli a dnes jsme bohužel nehráli tak dobře, jak umíme hrát. Litvínov vyhrál zaslouženě." Vladimír Országh (Litvínov): "Byl to pro nás velmi těžký zápas a máme hodně důležité tři body. Bojovné utkání, ve kterém nikdo nedal nikomu nic zadarmo. Podali jsme solidní výkon, ale závěr jsme si zbytečně zkomplikovali a musíme poděkovat našemu gólmanovi."