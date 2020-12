Opakuje se to snad až příliš často. Velice slušný výkon, ale nulový bodový zisk. Podobné to bylo i na Spartě, která se v úterý doslova bála o vítězství. Ale uhrála ho a byla to její pátá tříbodová výhra v řadě. Zatímco Motor má pouhé tři výhry z dvaadvaceti odehraných utkání…

„Je pravda, že až na Pardubice a Litvínov jsme teď hráli proti nejlepším týmům soutěže. Pro náš tým je to obrovská škola. Na druhou stranu to není tak, že by nás soupeři vyndavali ze zimáků a byla to jednostranná záležitost. Až na hladkou porážku v Hradci,“ říká trenér Václav Prospal. „Jsou to utkání, která nás mohou posunout, abychom byli lepší a mohli hrát vyrovnaně s jakýmkoliv soupeřem. Ale také to pro nás byl zápas číslo dvacet dva a nemáme z něj žádný bod.“

Výsledky mužstva jsou bohužel horší než výkony. „Sice je hezké, že se Sparta na konci jenom brání a nejde ani do útoku. Že po utkání její trenéři říkají, že nebyli lepší. Ale to mě nezajímá. Mě zajímá výsledek a ten je pro nás nepříznivý,“ má zcela jasno. „Potřebujeme, abychom se naučili vyhrávat a tyhle zápasy dokázali překlápět na naši stranu.“

V dosavadních dvaadvaceti zápasech nasbíral Motor jen třináct bodů. Mělo jich ale být daleko víc. „Hokej je hra chyb a rozhodují detaily. Jenže když uděláme chyby, tak je nejsme schopni kompenzovat ofenzivní produktivitou. Dáváme strašně málo gólů. Tabulka se začíná trhat a na dvanácté místo, které ještě znamená postup do play off, ztrácíme už devět bodů. To není dobré,“ je si trenér vědom.

Přestože je Sparta ve velkém laufu, Motor s ní dokázal držet krok. Jenže, jak říká i sám trenér, doplatil na neschopnost střílet góly. „V posledních zápasech se nám stává, že dostáváme slepené góly. To je problém. Na Spartě to bylo stejné. Po dvou chybách inkasujeme dvě branky a to pak nejsme schopni nahradit vlastní produktivitou. Přitom šance máme. Trefujeme tyčky a břevna. Věřím, že až začneme vyhrávat, tak nám tam budou více padat i góly,“ je Prospal přesvědčen.

Objektivním faktem je, že v útočných řadách má českobudějovický tým značnou marodku. Dlouhodobě mimo hru jsou Holec s Indrákem, se zraněným kolenem vypadl M. Novák, Přikryla skolila angína a Beránek je na mistrovství světa dvacítek. Doma navíc zůstal i Raška. „Náš útok je totálně zdecimovaný a ještě navíc máme pasažéry, kteří se jenom vezou. V tom případě budeme hrát radši na tři lajny,“ zlobí kouče přístup některých hráčů.

Citelnou absenci ale zaznamenal i v obraně, ze které vypadl kapitán Pavel Pýcha. Ten už odcestoval s národním týmem do Moskvy na Channel One Cup a bude to jeho reprezentační premiéra. „Většina týmů přišla o nějaké hráče, kteří jsou s reprezentací. Na to se nebudeme vymlouvat,“ zdůrazní Prospal. „V žádném případě neexistovalo, abychom řešili, že by se třeba Čenda připojil k reprezentaci později a mohl za nás hrát na Spartě. Je to ohodnocení jeho práce a obrovská zkušenost, že se může porovnat s hráči na úrovni národních týmů,“ přeje kouč kapitánovi svého mužstva možnost představit se na mezinárodní scéně.

Ale že mu Pýcha chyběl hlavně třeba při přesilovkách na modré čáře, to cítit bylo. „Zase to však byla šance pro další kluky, aby víc hráli. Aby dostali na ledě minuty, které dostává Čenda. Potřebují se vyhrát. Čenda to ukázal za nějakých pět až sedm zápasů, že na extraligu má.“

Výborný výkon podal gólman Jiří Patera. „Dal nám vynikající odpověď na nepovedených prvních deset minut s Hradcem, kdy jsme ho poprvé v sezoně museli vystřídat,“ ocenil trenér mladého gólmana. „Byl to na Spartě náš absolutně nejlepší hráč,“ dodá.

Ve výborném světle se ukázal také útočník Miroslav Forman, který na jihu Čech hostuje právě ze Sparty a za Motor odehrál teprve svůj druhý zápas. „Je to extraligová posila. Hokejista, který odehrál x let v jednom z našich nejlepších klubů. Má tah na branku a umí dávat góly, i když mu to tentokrát nevyšlo. Ale snažil se a odvedl to, co jsme od něj očekávali. Bude lepší a lepší,“ věří českobudějovický trenér.