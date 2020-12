Hned v úvodu zápasu jste šli do tří a hosté se dostali do vedení. Mohla to být z vaší strany nekoncentrovanost?

To si nemyslím. Někdy jsou odpískané fauly dost na hraně pravidel a pískat by se třeba ani nemusely. Ale těžko říct. Nejsem rozhodčí. Určitě to z naší strany nebyla nějaká nepřipravenost. Stát se to může, i když by nemělo.

Přestože jste ještě v první třetině skóre otočili, ovlivnilo to váš vstup do utkání?

Je pravda, že kdybychom Olomouci možnost hrát pět na tři nedali, tak bychom třeba vedli 2:0 a byl by to úplně jiný zápas. To jsou však jenom spekulace. Každopádně jsme měli soupeři odskočit na dvoubrankový rozdíl a je škoda, že se nám to nepovedlo.

O tradiční úvodní nápor, který vás většinou nastartuje do dalšího průběhu, vás však zpackaný vstup do zápasu připravil.

Myslím, že jsme nehráli špatný hokej a v první polovině zápasu jsme byli určitě lepší a připravenější. Jenže neproměňujeme šance. Také jsem se do jedné dostal a měl jsem ji vyřešit úplně jinak. Udělal jsem blbost. Chce to stoprocentní koncentraci. Dávat góly při tréninku a pak to přijde i při zápase.

Už poněkolikáté se vám stalo, že jste v utkání vedli a nakonec se radoval soupeř. Trenér Prospal říkává, že se vám hraje lépe, když musíte náskok spíše soupeře dotahovat. Souhlasíte s ním?

Zlomové body vidím spíše v tom, že vedeme o gól, můžeme přidat další, což by nás hrozně nakoplo. Jenže šance nedáme, a soupeř když vyrovná, tak nás to utlumí. Ale těžko říct.

Když se Olomouc dostala na začátku třetí třetiny do vedení, tak začala pozorně bránit a rychle k vám přistupovat, že jste se prakticky vůbec nedokázali prosadit. Nedal se najít recept na tak zarputilou obranu hostí?

Olomouc to potom zavřela a v obraně umí hrát hodně disciplinovaně. Když se dostane do vedení, tak je to její hokej. Dokázala to udržet. Chyběla nám větší dravost a ještě větší touha její obranu překonat. To jsou zkušenosti a musíme se každým zápasem posouvat.

Při vašem gólu jste najížděl na gólmana Lukáše sám. Měl jste jasno, že budete střílet, a nepokusíte se o kličku?

Věděl jsem, že vystřelím. O gólmanovi soupeře jsme měli informace, takže jsem měl dopředu jasno, kam budu střílet.

Už jste zmínil i vaši další dobrou příležitost. Nedostal jste se při ní až moc blízko před brankáře, abyste mohl zkusit jiné zakončení?

Chtělo to jít do kličky. Měl jsem docela dost času, akorát jsem byl v poměrně velké rychlosti. Měl jsem zabrzdit a udělat kličku, jenže jsem to uspěchal. To jsou ty zkušenosti. V zakončení musím být lepší.

Minule jste se pro zápas ve Zlíně nevešel do sestavy mužstva. Nakopne vás taková věc k ještě většímu úsilí v tréninku?

Myslím si, že jsem si zasloužil ve Zlíně nehrát, protože předtím jsem neodehrál dobrý zápas. Určitě vás to nakopne a trénujete s maximálním úsilím, abyste se zase co nejrychleji do sestavy vrátil.

V extralize jste zatím doma ještě ani jednou nevyhráli. Vzhledem k tomu, že do hlediště nesmí chodit diváci, tak je to jen shoda okolností, nebo máte jiné vysvětlení?

Když na stadionech nemohou být diváci, tak je úplně jedno, kde hrajeme. Musíme se hlavně soustředit jen na náš výkon a nepolevovat. Vždycky někde zvolníme, dostaneme hloupé góly a soupeř toho dokáže využít. Když vedeme, tak to prostě musíme udržet.

Extraliga se hraje pravidelně třikrát v týdnu. Je to dobře, že se nemusíte v porážkách nijak vrtat a rychle následují další zápasy?

Je to tak. Každý den jdete na trénink a připravujete se na další zápas, na který se soustředíte. A takhle to běží jedno utkání za druhým.

Fyzicky je to ale velice náročné. Zvládáte to?

Trénujeme intenzivně, ale máme prostor i na odpočinek. Měl bychom být dobře připraveni na každý zápas.

Čeká vás duel v Pardubicích, kterým začátek sezony také moc nevyšel. Je to v dané situaci hratelný soupeř?

V extralize se dá hrát s každým, ale musíme hlavně do zápasu vstoupit tak, jak to umíme. To když se nám podaří, tak máme velkou šanci vyhrát.