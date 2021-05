Návrat domů z Plzně už jste měl v plánu delší dobu, nebo to byla spontánní záležitost?

Vedení Motoru mě kontaktovalo, jestli bych se od příští sezony nechtěl vrátit.

V Plzni vám po sezoně končila smlouva?

Ano. Byl jsem tam na hostování a končila mi smlouva. Řešil jsem nějaké možnosti, ale když se ozvaly Budějovice, tak jsem měl jasno. I kvůli tomu, že syn půjde v září do školy. Usoudili jsme, že není co řešit a je na čase se vrátit domů.

Jak hodnotíte tři sezony strávené ve Škodovce?

Mohu je hodnotit jenom pozitivně, i když letos se nám nepovedlo play off. Chtěli jsme v něm určitě dosáhnout víc. Ale když vezmu celé tři roky, tak mohu být spokojen a hodnotím je pozitivně, i když ten poslední nevyšel. Jak po hokejové stránce, tak i z pohledu soukromého života. V Plzni jsme si s rodinou zvykli, udělali jsme si tam spoustu přátel i mimo hokej. Na jednu stranu se nám odtud odcházelo těžce, ale na druhou jsme se zase vraceli domů, kde máme dům a zázemí. To bylo příjemné.

V Motoru jste hrál od jeho novodobého vzniku čtyři sezony v první lize. Poté jste se odhodlal k odchodu a komentoval jste to slovy, že už jste potřeboval změnu. Splnila z tohoto pohledu Plzeň vaše očekávání?

Řekl bych, že ano. V Plzni jsem dostal zase nový impulz. Poznal jsem nové prostředí jiného klubu, jiné trenéry i jiný systém hry. Pracuje se tam jinak než tady. Byla to pro mě změna, mé očekávání to splnilo.

Ještě před svým definitivním odchodem jste v Plzni stihl dva zápasy na střídavý start v play off a máte za ně doma bronzovou extraligovou medaili. Pak jste přidal o rok později ještě jeden bronz. Nechyběl vám ale v dalších sezonách přece jen ještě nějaký větší týmový úspěch?

Škoda byla loňské sezony, která se kvůli koronaviru nedohrála. Ale ještě blíž jsme byli velkému úspěchu rok předtím, kdy jsme ve čtvrtfinále play off extraligy vyřadili Olomouc v sedmi zápasech a potom jsme jeli v semifinále do Třince, který potom vyhrál titul. První dva zápasy jsme tam dokázali vyhrát, jenže potom jsme zase doma dvakrát prohráli. Tam se to zlomilo. Nakonec jsme vypadli také v sedmi utkáních.

Odehrál jste prakticky všechny extraligové duely. Vybudoval jste si pevné místo v základní sestavě?

Hrál jsem pořád, z čehož jsem měl velkou radost. Odcházel jsem totiž tak trochu do neznáma a šel jsem si budovat pozici v novém týmu. Ani trenéři mě nějak extra neznali a přece jen jsem přišel z první ligy. V extralize jsem toho moc odehráno neměl. Ale hned od začátku mě trenéři zapracovali do oslabení a dohrával jsem i konce vyrovnaných zápasů. Nasbíral jsem tam nejvíce odehraných minut v oslabení v klubu a jednu sezonu jsem byl do třetího místa i v rámci celé extraligy.

Přitom v Motoru jste měl nálepku spíše ofenzivního beka.

Přesně tak. Když jsem končil v Motoru, tak jsem hrával s Tomášem Nouzou, Pepou Strakou a Martinem Heřmanem přesilovky. Odcházel jsem jako ofenzivní obránce, který dával třeba osm gólů za sezonu. V Plzni jsem najednou musel vzít defenzivní roli, kterou mi nabídli. Když to tak řeknu, tak mě naučili pořádně bránit (úsměv). Byla to změna a stal se ze mě komplexnější bek. Tři roky v Plzni mě určitě zase někam posunuly.

Byla trošku kaňka na vašem jinak úspěšném působení ve Škodovce nevydařená série letošního play off s Olomoucí, kterou jste prohráli překvapivě a hladce 0:3?

Vůbec jsme to nečekali. Chtěli jsme si pořádně zahrát play off, na které se člověk celý rok těší. Absolutně se nám to nepovedlo a nenašli jsme recept, abychom vyhráli alespoň jeden zápas. Olomouc nás vyloženě přehrála a sezona pro nás bohužel hodně rychle skončila.

Tahle otázka je položená v teoretické rovině, ale vracel byste i v případě, že by Motor nebyl v extralize?

Chtěl jsem hrát extraligu. Vyzkoušel jsem si, že jsem v ní platný a nějaké místo tam mám. V tomhle to bylo jednodušší, že jsem se vracel domů do extraligy. Na druhou stranu jsem v Budějovicích strávil několik let v první lize, celou dobu jsme se snažili postoupit, ale bohužel se nám to nikdy nepovedlo. Vyšlo to klukům až před rokem. Musela to být paráda, i když byla škoda, že si nemohli užít oslavy. Dlouhé roky jsme se tady na to těšili, jak budeme slavit postup a lidi tím budou žít.

Řešili jste pouze s vedením klubu váš příchod, nebo už jste mluvil také s trenéry o vaší roli v týmu?

Zatím jsme řešili jenom přestup. Na povídání s trenéry o mé roli v týmu bude ještě čas. Oni mají nějakou vizi a každému nám určitě sdělí, co si od něj představují.

Přicházíte spíše jako ofenzivní obránce, kterým jste byl, když jste odcházel, anebo defenzivní, v něhož jste se přeorientoval v Plzni?

Takhle jednoznačně to nedokáži říct. Chtěl bych být všestranným obráncem. Tady jsem byl ofenzivní, v Plzni jsem skutečně plnil spíše defenzivní povinnosti a musím říct, že jsem se v tom docela našel. Bavilo nás to s klukama, se kterými jsem na oslabení chodil. Útočení jsem ale nezapomněl a rád bych také podporoval útok. Není to tak, že bych jenom čekal někde vzadu a bránil.

Na jak dlouho jste v Motoru podepsal smlouvu?

Na dva roky plus rok opce.