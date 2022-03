Chceme to ukončit doma, abychom si mohli zařvat s našimi fanoušky, doufá Abdul

Hned na první pokus to nevyšlo. Hokejisté Motoru ve čtvrtém čtvrtfinále extraligového play off prohráli v Pardubicích po další obrovské bitvě 2:3. V sérii ale vedou 3:1 a v pondělí mohou na domácím ledě rozhodnout o postupu do semifinále. Začátek mimořádně atraktivního duelu je v 17 hodin.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pardubičtí hokejisté vykřesali naději na postup do semifinále. | Foto: HC Dynamo Pardubice/Ladislav Adámek

Po páteční výhře 2:1 mohli Jihočeši rozhodnout o postupu na ledě soupeře hned o den později. Jenže další strhující drama čtvrtou výhru v řadě nepřineslo. Dynamo si lepší vstup do zápasu snad ani nemohlo přát. Už po dvanácti vteřinách vedlo po teči Pauloviče a v sedmé minutě přidal tentýž hráč i druhou branku. Motor začal mít zhruba od poloviny zápasu navrch, v závěrečném dějství soupeře doslova svíral, v přesilovce pět na tři Voženílkem snížil a třikrát nastřelil tyč. Jenže v sobě největšího tlaku hosté zapomněli na Kauta, který se vracel z trestné lavice, a po rychlém brejku dva na jednoho dal po jeho přihrávce Anděl na 3:1. V závěrečné power play korigoval Vondrka dvacet vteřin před koncem na 3:2, ale víc už Jihočeši nestihli. Na čtvrtý pokus Motor Pardubice neudolal, další mečbol bude mít v pondělí „Pro diváky to bylo určitě kvalitní utkání ve fantastické kulise s množstvím osobních soubojů, které mělo velký náboj. Udělali jsme více chyb a pár malých detailů jsme neudělali tak, jak je děláme normálně. To nás stálo zápas. Pardubice jsou klub s velkou tradicí a hrdostí, který se jen tak nepoloží. Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší,“ konstatoval trenér Motoru Jaroslav Modrý. Na pardubické straně byla znát velká úleva, že série neskončila v nejkratším možném termínu hned po čtyřech utkáních. „Odehráli jsme dobrou první třetinu. Pak byl zápas vyrovnaný a ke konci jsme měli možná i trochu štěstíčko, které nám v prvních třech zápasech chybělo. Kluci utkání odmakali, za což bych jim chtěl poděkovat. Chceme se dobře připravit na další duel, abychom sérii vrátili do Pardubic,“ přeje si kouč Dynama Richard Král. V kabině Motoru panovalo pochopitelně bezprostřední zklamání z porážky, ale také velké odhodlání sérii co nejdříve ukončit. „Na zápas jsme se dobře připravili, ale Pardubice nejsou žádný slabý soupeř a je těžké porazit je čtyřikrát v řadě. Věřím, že jsme si vítězství nechali na doma. Musíme rychle a dobře zregenerovat a myslím, že doma to dorazíme,“ doufá českobudějovický útočník Jindřich Abdul. Dostat gól hned ve dvanácté vteřině samozřejmě není nic příjemného. „To byla škoda. Jsem přesvědčený, že kdybychom ho nedostali, tak byl vývoj úplně jiný. Sice jsme museli dohánět, ale pořád jsme byli v utkání a na konci jsme ještě mohli vyrovnat. Ale takový je hokej. Když jsme jeli do Pardubic, tak bychom jednu výhru z dvojice zápasů určitě brali,“ míní šikovný forvard. Motor má dnes mečbol. Poslední krok ale bývá nejtěžší, upozorňuje Hrachovina Chléb se lámal ve třetí třetině. V době největšího tlaku hostí ujelo Dynamo do brejku poté, kdy se Kaut vracel z trestné lavice. „Byl to trochu nešťastný moment a pro celý zápas možná rozhodující,“ připouští útočník. Abdul by si přál ukončit sérii v pondělí na domácím ledě. „Všichni jsme nastaveni tak, abychom to ukončili doma před našimi fanoušky a mohli si s nimi zařvat. A pak se připravíme na semifinále,“ má jasno. Každopádně v pondělí budou trenéři Motoru postrádat obránce Jana Štencla, jež dostal za faul na Říčku v pátečním třetím čtvrtfinálovém utkání v Pardubicích dvouzápasový trest.