Právě fakt, že letošní ročník těchto armádních klání našel domov u Jordánu, přivedl domácí organizátory na myšlenku doprovodit turnaj zápasem s charitativním podtextem. Nápad padl na úrodnou půdu a táborský stadion se stal dějištěm střetnutí mezi výběrem Armády ČR složeným z hráčů všech šesti účastníků turnaje a domácími Old Boys. Výsledek zápasu (6:2 pro táborský tým) tentokrát zůstal zcela v pozadí a na výsluní se prodral chvályhodný ráz akce. Po skončení zápasu mohli pořadatelé ukázat do hlediště dárkový poukaz v hodnotě 40 011 Kč a následně ho předat starostovi města Tábora Štěpánu Pavlíkovi, jenž se mimo jiné postaral o zahajovací buly utkání.

Zmíněný výtěžek z akce poputuje na podporu základních škol v Táboře, konkrétně jejich mimoškolních aktivit, jako jsou výlety, návštěvy divadel, dofinancování pomůcek a podobně. Promítlo se do něj dobrovolné vstupné, peníze z prodeje piva, které organizátoři získali sponzorským darem, a především z atraktivní dražby hokejek a dresů. Do ní pořadatelé sehnali a zařadili velmi cenné hokejové propriety. V nabídce se objevil dres pražské Sparty, hrané dresy extraligových hráčů Davida Musila (Třinec, nyní Pardubice), Petra Straky (Litvínov), Petra Šenkeříka (Motor České Budějovice) a švédského krajánka Hynka Zohorny (Oskarshamn), a hokejky někdejší rakouské hvězdy NHL Thomase Vanka, českého obránce s minulostí v téže slavné soutěži Radka Martínka a královéhradeckých opor Jakuba Lva a Jeremyho Blaina.

Povedená charitativní akce by podle řady pozitivních ohlasů neměla zůstat „sirotkem“ a nakypřila úrodnou půdu pro další ročník. Potvrzuje to také hlavní organizátor utkání i předchozího turnaje Lukáš Bienek. „Řekl bych, že se nakonec akce vydařila nad očekávání, a rozhodně bychom ji chtěli v příštím roce zopakovat. Čím více lidí přijde, tím větší prestiž bude mít a odrazí se to samozřejmě i ve výši charitativního výtěžku. Touto cestou bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na jejím uskutečnění podíleli a přispěli dobré věci,“ konstatoval. S jeho slovy souhlasí i táborský starosta Štěpán Pavlík. „Myslím si, že se jedná o opravdu dobrý nápad, ze kterého může do budoucna vzniknout pěkná tradice. Bylo to fajn,“ poznamenal spontánně.