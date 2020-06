Ten stanovil, že ze čtrnácti týmů po skončení nadcházející sezony nikdo nesestoupí. Naopak postoupit mezi elitu může vítěz první Chance ligy, pokud však splní licenční podmínky pro extraligu.

Play off bude hrát dvanáct týmů. První čtyři postoupí rovnou do čtvrtfinále, celky na pátém až dvanáctém místě tabulky pak čeká předkolo. K této změně se svaz odhodlal vzhledem k ekonomické situaci, kterou nepříznivě ovlivnila pandemie koronaviru.

V další sezoně (2021-22) by tak extraligu mělo hrát patnáct týmů. Poslední přímo sestoupí a předposlední bude hrát baráž s vítězem první ligy. Do play off půjde deset týmů, celky na 11.-14. místě si zahrají nově play down. Počet účastníků nejvyšší soutěže by se tak měl stabilizovat na čtrnácti.

Co na nový systém soutěže říkají v táboře extraligového nováčka ČEZ Motoru České Budějovice? Nadšení z nikoho rozhodně nesálá. „S rozhodnutím výkonného výboru o herním systému nejvyšší české soutěže nesouzníme,“ zdůrazní generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

„Jednak jsme dlouhodobě zastánci přímého sestupu a postupu, to za prvé. A za druhé jsme na nedávné valné hromadě APK hlasovali pro variantu, z našeho pohledu sice ne ideální, ale která se nejvíce blížila našemu přesvědčení, tedy zachování čtrnácti účastníků. Jen sestup a postup byl řešen baráží posledního z play down s vítězem play off. I díky mnohaleté zkušenosti z druhé nejvyšší soutěže se domníváme, že má být zajištěna propustnost mezi soutěžemi,“ má Bednařík zcela jasno.

A nabízí i další pohled klubu: „Máme za to, že sestoupit a postoupit má poslední, resp. první celek už po základní části. Dále je třeba najít systém, ve kterém se o případné druhé postupové místo utká třeba vítěz play off první ligy s předposledním týmem extraligy.“

Postoj svazu moc nechápe. „Jakkoliv je rozhodnutí výkonného výboru vysvětlováno snahou o zajištění ekonomické ochrany pro kluby extraligy, nevím, jak takové rozhodnutí konkrétně ochránilo nás. Drtivou většinu máme kádru již dávno podepsanou a náklady na „kabinu“ jsou samozřejmě naší suverénně největší nákladovou položkou. Ovšem většina jednání s partnery není vzhledem k situaci ukončena. Mnoho z nich svá definitivní rozhodnutí odkládá na pozdější dobu, až budou dopady pandemie jasnější. Mohu ale s radostí potvrdit a všem už nyní poděkovat, že vlastně všichni hledají cesty, jak nejenom partnerství alespoň zachovat, ale i navýšit,“ konstatuje.

Ale situace růžová není, to je jasné. „Ano, jsou i tací z nejpostiženějších oborů, kteří vinou okolností musí naše partnerství alespoň pro nejbližší sezonu ukončit, nebo zásadně omezit. Máme ale i partnery nové nebo staronové. Jenže někdo může rozhodnutí výkonného výboru chápat tak, že se příští rok vlastně o nic nehraje. A podle toho k výši naší podpory přistoupit. Ale snad jen maluji čerty na zeď,“ doufá českobudějovický manažer.

Rizikem pro extraligu, a to velkým, je zájem fanoušků. „Náš vývoj prodeje permanentek na příští sezónu je zatím velmi dobrý. Objevili se noví permanentkáři v řádech stovek. O skutečných číslech budeme mít lepší přehled až po třetím červenci, do kterého jsou permanentky blokovány loňským držitelům, a mají tedy čas se rozhodnout. Pak uvidíme, co zbylo, nebo nezbylo. Zrovna u nás se ale letos o nezájem fanoušků příliš neobávám. Konečně se po sedmi letech vrátila extraliga a navíc ten, kdo na hokej chodil, ví, že náš tým pod vedením trenérů Venci Prospala a Aleše Tottera nevypustí ani jedno střídání, natož utkání. Budeme chtít vyhrát každý zápas, ať už je herní systém jakýkoliv,“ ujistí Stanislav Bednařík.