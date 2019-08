Kromě pořádajícího klubu se turnaje dále zúčastní švýcarský HC Bern, slovenská Dukla Trenčín, Kometa Brno a Bílí Tygři Liberec.

Hrát se bude od čtvrtka do neděle systémem každý s každým a utkání budou k vidění na obou plochách českobudějovického hokejového svatostánku.

Jako výbornou přípravu vidí turnaj i trenér juniorky Motoru Luboš Rob, jenž na tomto postu vystřídal Martina Štrbu, který odešel do Chomutova. „Myslím, že je to nejkvalitnější juniorský turnaj, který se u nás v létě koná,“ nechal se slyšet. „Pro všechny zúčastněné celky to bude hlavní prověrka před zahájením sezony,“ dodal.

Program turnaje – čtvrtek: Motor – Trenčín (17.15), pátek: Bern – Brno (10), Motor – Liberec (13.15), Trenčín – Bern (16.30), sobota: Brno – Liberec (8.30), Motor – Bern (12.30), Liberec – Trenčín (15.30), neděle: Trenčín – Brno (8.30), Liberec – Bern (11.30), Motor – Brno (15). Slavnostní zakončení turnaje proběhne v 17.45.