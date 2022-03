Táborský celek prošel do finále soutěže poměrně hladce přes pouhé čtyři semifinálové duely s Havlíčkovým Brodem. Ani ambiciózní středočeský celek neměl s postupem výraznější starosti a obávanou Kobru Praha vyřadil v pěti utkáních.

Na jih Čech přijedou příbramští hokejisté nadmíru sebevědomí. V tabulce základní části sice skončili za Táborem na druhé příčce, v bilanci šesti vzájemných střetnutí ovšem dominovali. Jihočechům otevřeli cestu k vítězství jen ve třetím utkání, kdy prohráli na táborském stadionu hladce 0:6. Ostatních pět vzájemných utkání dovedli k vítězstvím; u Jordánu vyhráli 3:2 a 2:0, doma pak 4:3 po nájezdech, 4:2 a 8:3.

Play-off je ovšem nová soutěž a všechno začíná od nuly. „Nemá cenu se ohlížet za tím, co bylo. Musíme si z toho vzít ponaučení a využít to k tomu, abychom teď v play-off uspěli. Věřím, že se nám to podaří,“ prohlásil asistent trenéra A-týmu HC Tábor Miloslav Čech.

V sérii hrané na čtyři vítězné zápasy má táborský vítěz základní části výhodu domácího startovního střetnutí a ve svém hájemství by hrál i případný rozhodující sedmý duel. Právě domácí prostředí může být pro kohouty značnou devízou. Táborští hokejoví fandové drží na scéně třetí nejvyšší soutěže fantastický primát a v návštěvnosti zápasů dlouhodobě neohroženě kralují. Prozatím nejvyšší návštěva se sešla na třetím utkání semifinálových bojů s Havlíčkovým Brodem. Do ochozů si našlo cestu 2321 diváků. K tomuto údaji se přiblížila pouze euforii prožívající Opava (2304), zatímco ostatní soupeři značně zaostávali. Pozoruhodné je, že táborská návštěva překonala i zájem o drtivou většinu čtvrtfinálových zápasů vyšší Chance ligy. Pouze na vsetínském Lapači se sešlo více hokejových příznivců než v Táboře.

Ve středu budou mít fandové modro-bílých barev jedinečnou příležitost rekordní sezonní hranici znovu posunout. Táborské mužstvo bude jejich podporu v přetěžkém utkání hodně potřebovat. Jak klub upozorňuje, na utkání by měli diváci vyrazit s dostatečným předstihem, aby získali časový komfort pro parkování, u pokladen a obsazení místa v ochozech zimního stadionu. Posloužit jim k tomu může i online prodej vstupenek na adrese www.vstupenky.hctabor.com.

Zájezd do Příbrami

Táborští fandové mohou podpořit svůj tým i v pátečním odvetném střetnutí na ledě soupeře. Klub HC Tábor přichystal autobusový zájezd na tento zápas, který je otevřen příznivcům všeho věku a pohlaví. Během výpravy, která je vhodná i pro rodiče s dětmi či mladé sportovce, se přímo v autobuse uskuteční doprovodný program včetně slosování o hokejové ceny.

Zájemci najdou všechny podrobné informace na webu či facebooku HC Tábor.