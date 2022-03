Táborští hokejisté zvládli v semifinále play-off druhé ligy i první odvetný duel na ledě havlíčkobrodského soupeře a po výhře 4:2 se přiblížili postupu do dalších bojů na dva kroky. Třetí zápas rozehrají oba soupeři v sobotu od 18 hodin u Jordánu. A táborští fadnové znovu otevřou svá srdce, aby pomohli lidem v nesnázích. Tentokrát dětem a ženám, které vyhnal válka z rodné Ukrajiny.

BK HAVLÍČKŮV BROD – HC TÁBOR (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 24. Třetina (Čermák, Kliment), 55. Čejka (Tecl, Kabelka) – 7. Seidl (Hajič, Matušík), 12. Dančišin (Seidl), 31. Matiášek (Kříž, Zíb), 59. Endál (Hasman, Hajič). Rozhodčí: Šmika - Hradil, Teršíp. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Oslabení: 0:2. Poměr střel: 20:35. Diváků: 518.

BK Havlíčkův Brod: Nedvěd – Čermák, Dvořák, Kabelka, Benák, J. Ludvík, Nepokoj, Kliment, Krejčí – Kalač, Kuchta, T. Ludvík, Čejka, Mlynář, Voříšek, Bulín, Holenda, Tecl, Cachnín, Třetina.

HC Tábor: Dvořák – Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Hubata, Pařízek, Radoš – Endál, Dančišin, Hasman – Seidl, Matušík, Šulek – Prášek, Bárta, Rousek – Chocholoušek, Zíb, Matiášek.

Hosté z jihu Čech museli tentokrát bojovat o vítězství až do poslední chvíle. První dvě třetiny, které rozdělila více než půlhodinová mimořádná přestávka způsobená poruchou rolby, měli přitom pevně ve své moci a litovat mohli jen toho, že se jim nepodařilo soupeři odskočit na výraznější brankový rozdíl. V poslední části hry dal domácí celek do hry veškeré našetřené úsilí, a protože Táborští až příliš brzy vsadili na jistotu, prodral se jejich sok ke kontaktnímu snížení na 2:3. V závěru emotivního duelu ještě sáhla brodská střídačka ke hře bez brankáře, namísto radosti z vyrovnání ale jen smutně přihlížela, kterak brodský útočník Endál ve službách Tábora pečetí skóre na konečných 2:4.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „V Brodě jsme odehráli těžké střetnutí a jsme moc rádi, že se nám ho podařilo zvládnout. První třetinu jsme sehráli opravdu velice dobře a dostali jsme se do vedení. Pak nás přece jen přibrzdil problém s rolbou, ale i tak jsme měli navrch a vytvořili jsme si i hodně šancí, které jsme bohužel nedokázali zúročit. Třetí část byla z naší strany až příliš opatrná. Po nepovedené přesilovce jsme se dostali v herní pohodě přece jen dolů a domácí snížili na rozdíl gólu. Nakonec jsme se s nimi museli tahat až do konce, ale i takový zápas je pro nás cenný. My jsme ho mohli a měli rozhodnout podstatně dřív. Naše vítězství je každopádně zasloužené.“

Materiální sbírka pro děti a ženy z Ukrajiny. Pomůžete?

Klubový autobus společnosti Táborská dopravní se v tomto týdnu vypravil do nejsledovanější země planety, odkud do našeho regionu přivezl ženy a děti prchající před válečným konfliktem. Pro jejich zdejší pohyb bude zapotřebí v samém prvopočátku zajistit základní hygienické potřeby a nejnutnější potřeby pro děti, jako jsou pleny a podobně. Právě v tuto chvíli vstupuje na scénu také klub HC Tábor, který na sobotní domácí zápas s Havlíčkovým Brodem (5. března) připravil materiální sbírku.

S žádostí o pomoc a podporu této akce oslovuje i své fanoušky. Ti už několikrát ukázali, že mají srdce na správném místě, a podpořili uplynulé charitativní projekty. „Věříme, že napomůžete dobré věci a podpoříte hokejisty jako už nesčetněkrát, za což vám patří velký dík,“ zní z klubu.

Fanoušci mohou své dary odevzdávat v čase zápasu ve vestibulu zimního stadionu u pokladen.

Seznam nejpotřebnějších věcí: dětské pleny, hygienické potřeby – vše kolem péče o dítě, kojenecké láhve, dětské výživy, kojenecké mléko (sunar), hygienické potřeby pro matky, dětskou obuv a oděvy (v zachovalém stavu).

Případné další věci, které budou odvezeny přímo na Ukrajinu v rámci další cesty: deky, spacáky, svítilny, obvazový materiál a náplasti, powerbanky, karimatky a další věci, které mohou lidem na Ukrajině v dané situaci pomoci.