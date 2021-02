Do domácí branky se potřetí za sebou postavil Strmeň, jinak zůstala stejná jako v předcházejících dvou zápasech. Hosté přijeli bez distancovaného Bělorusa Kocticyna a do branky nasadili ruského mistra světa Barulina.

Dynamo začalo lépe, od úvodních minut mělo navrch, ale chyběla přesnější koncovka a pozorný byl gólman Strmeň v domácí brance. Ve 13. min. ale přece jen poprvé inkasoval. Obránce Mikuš na modré doslova opláchl Aldersona a jeho střelu stačil českobudějovický gólman jen tečovat – 0:1.

Až v 16. min. se domácí dostali ke své první střele na branku v utkání (!). Doležal obral o kotouč Pauloviče, ale za Barulina ho neprotlačil.

Jenže potom útočník Motoru sám ztratil kotouč a po rychlém přečíslení musel hasit požár Strmeň po střele Kousala. Pardubice byly lepší, ale naštěstí ne až tak moc hladové po gólech.

„Dění na ledě odpovídá postavení obou týmů v tabulce. Hosté si dovolí, jsou hokejovější o gól byli lepší. Mají klid a pohodu na hokejkách. Nám to moc nelepí. Měli jsme jenom nějaké závary, jinak nic. Za stavu 1:1 by to bylo jiné. Pardubice vedou zaslouženě,“ hodnotil úvodní třetinu útočník Matouš Venkrbec, jenž je po úspěšné operaci ramena a sezona už pro něj skončila.

Také po změněn stran se pokračovalo ve stejných kolejích.. Jihočechy příliš nenastartovaly ani dvě nepovedené přesilovky. Pardubický tlak postupně sílil a místy se hrálo na jednu branku. Stav 0:1 po dvou třetinách byl ještě milosrdný.

„Obraz hry se moc nezměnil. Narušily ho jen přesilovky. Škoda, že se v nich neujala nějaká střela. Na druhou stranu jsme přežili velký tlak soupeře. Pořád jsme ale na kontakt. Zápas je otevřený a můžeme si zahrát o body. Je to o jednom gólu, který klidně padnout může,“ zhodnotil Venkrbec druhou třetinu.

Jeden gól padnout sice mohl, ale přece jen spíše do domácí branky. Motor se do nebezpečných situací prakticky nedostával. To spíše Východočeši. Camara jel sám na Strmeně, ale ten se vytasil s bleskurychlým semaforem.

Hosté kontrolovali hru a žádný závěrečný nápor, který by mohl přinést vyrovnání, se nekonal. Minutu a půl před koncem si vzala domácí střídačka oddechový čas a zkusila power play. Ta ale vyzněla hodně do ztracena a tři body bralo Dynamo.

Branka a nahrávka: 13. Mikuš (Tybor). Vyloučení: 3:4, bez využití. Rozhodčí: Horák, Pražák – Pešek, Malý. Bez diváků.

Madeta Motor: Strmeň – Kubíček, Vydarený, Slováček, Štencel, Plášil, Lytvynov, – Holec, D. Voženílek, Jonák – Zd. Doležal, R. Přikryl, Karabáček – Alderson, Gilbert, M. Novák – Ville, Toman, M. Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Pardubice: Barulin – J, Zdráhal, Mikuš, Nakládal, J. Kolář, Bučko, Ďaloga, Oliva – Camara, T. Zohorna, R. Kousal – Tybor, Poulíček, Paulovič – Pochobradský, Rohlík, L. Horký – Zeman, Matýs, Štetka. Trenéři R. Král a Havíř.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Nemůžeme se nechat klamat výsledkem. Za celý zápas jsme si nevytvořili pořádnou šanci, abychom ohrozili soupeřova brankáře. Měli jsme patnáct střel za celý zápas, přitom jsme hráli tři přesilovky. A z těch patnácti bylo sedm jenom nějakých nahození. Nepředvedli jsme výkon, který by nám dával šanci vyhrát. Pardubice vyhrály naprosto zaslouženě. Náš nejlepší hráč byl Honza Strmeň v brance, který dokázal udržet takhle těsný výsledek."

Richard Král (Pardubice): "O vítězství jsme se báli až do konce, ale myslím, že jsme byli lepší tým a zasloužili jsme si vyhrát. Bohužel jsme neproměnili nějaké šance, které jsme si vypracovali. Třetí třetinu jsme ale odehráli zkušeně a soupeře jsme k ničemu moc nepustili."