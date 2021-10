Kabinu hostujícího týmu po utkání samozřejmě zaplavila vlna radostné euforie a útrobami píseckého stadionu se nesl hlasitý vítězný pokřik.

Spokojenost pochopitelně neskrýval ani trenér kohoutů Arpád Györi, byť samozřejmě ze své pozice musel vnímat i drobné neduhy, které se do výkonu vítězného souboru promítly.

„Věděli jsme, že má Písek kvalitní brejkové hráče a v ofenzívě umí být silný. Na začátku se to potvrdilo a hned jsme inkasovali, ale postupem času jsme se dostali do hry. Podařilo se nám vyrovnat, což přineslo určité uklidnění a řekl bych, že od té chvíle už jsme byli výrazně lepším týmem,“ hodnotí středeční souboj lodivod HC Tábor. „Projevilo se to ve druhé třtině, která byla pro vývoj zápasu zlomová. Povedlo se nám soupeři gólově odskočit a nepustili jsme absolutně k ničemu. Ve druhé a třetí části jsme si vytvořili opravdu celou řadu dalších šancí a mohli jsme vyhrát i výraznějším rozdílem. Hodně jich ale pochytal David Novák a někdy jsme byli v koncovce příliš váhaví. Jsme spokojeni s výsledkem a až na některé pasáže a okamžiky i s hrou. Byl to výkon, ze kterého máme radost, i když samozřejmě musíme stále pracovat na tom, co nás ve hře trápí. Je dobře, že se nám podařilo derby zvládnout. Teď už se ale připravujeme a těšíme na sobotní zápas s Kobrou. Každopádně chci moc poděkovat fanouškům, kteří nám v Písku zase hrozně moc pomohli a vytvořili nám v podstatě domácí prostředí,“ připojil na závěr Arpád Györi.

V sobotu na šlágr Tábor vs. Kobra

Sobotním domácím střetnutím s Kobrou Praha začínají pro táborské hokejisty pvní odvety. Zahajovací sezonní zápas na ledě Pražanů jim vyšel náramně a přivezli si z něj domů vítězství v poměru 5:1. Aktuální situace ve skupině Jih proměnila očekávaný duel v bitvu prvního týmu tabulky s druhým. Pro fanoušky je to o důvod víc zavítat do ochozů táborského stadionu. Zahajovací buly zápasu padne v 18 hodin.

