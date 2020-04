Adam Petřík požádal své známé a přátele z řad tuzemských gólmanů, aby prostřednictvím videa adresovali jeho táborským svěřencům pozdrav, a především výzvu se speciálním dovednostním počinem. „Kluci plní zadané úkoly, ať už se jedná o protahovací cviky, obratnost, žonglování s míčky a podobně. Prostě cokoliv, co v nich má probudit chuť vyrovnat se svému vyzyvateli a dokázat to, co on,“ přibližuje projekt Adam Petřík. „Nejedná se o přípravu jako takovou, ale spíš o zpestření, se kterým se v běžném tréninku potkají jen minimálně, a které s sebou nese určitou motivaci a zaujetí se s danou výzvou poprat,“ doplnil.

V rámci nově založené skupiny na WhatsAppu přijímají táborští brankáři výzvu od starších parťáků jednou do týdne. Svou zdravicí a zadáním úkolu už je oslovilo několik známých brankářů, jako například jednička extraligové Škody Plzeň Dominik Frodl, talentovaný táborský odchovanec a v současnosti jednička prvoligového Chomutova Dominik Pavlát či jeho stejně úspěšní soupeři ze druhé nejvyšší soutěže, jmenovitě jihlavský Jan Brož a havířovský Aleš Stezka. Svou výzvu zaslal gólmanské kohoutí partě také Jiří Patera, který má v zámoří slibně našlápnuto k budoucímu angažmá v NHL, a stranou pochopitelně nezůstali ani brankáři táborského druholigového týmu David Novák a Michal Novák.

Kouč táborských brankářů postupně oslovuje i další brankáře a padají zajímavá jména, jako například Dominik Hrachovina, Roman Will, Josef Kořenář, Daniel Vladař a jiná. A pokud vyjde i jeho nejsmělejší plán, propojí se mladí gólmani od Jordánu s jednou z nejvýraznějších brankářských postav v zámořské NHL. „Nechci prozrazovat jméno, ale pokud by se to podařilo, byla by to opravdová bomba,“ tvrdí Adam Petřík, který chce později vše sestříhat do jednoho společného materiálu. „Pro kluky by to mohla být docela hezká památka,“ dodal s úsměvem.

Výzva od… má táborským hokejovým brankářům zpestřit dubnové dny a začátek května. V dalších týdnech už hodlá Adam Petřík přesměrovat scénář jejich sportovních aktivit také vstříc přípravě na novou sezonu. „Společné tréninky pravděpodobně jen tak nezačnou, a proto mám v plánu ukazovat klukům na videu to, co od nich chci, aby splnili. Každopádně se moc těším, až se se všemi zase potkám naživo. Snad to bude co nejdřív,“ poznamenal.

Zahajovací díl zajímavého seriálu si vzal pod patronát někdejší mládežnický reprezentant a nynější strážce branky AZ Havířov Aleš Stezka. Jeho výzvu přijal Jakub Korytar, obrovská opora dorostu HC Tábor a jedna z nejzářivějších postav uplynulého extraligového ročníku v této kategorii. Prohlédněte si video: