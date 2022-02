Ve velké světnici se ještě svítilo a Růžovinka slyšela, že babička Šedivinka něco povídá dědovi Šedivkovi. A protože byla tuze zvědavá, tak se opatrně postavila ke dveřím a poslouchala, co si to děda s babičkou povídají. "Babičko, to je štěstí, co říkáš?" "Inu, zase spadne sova do komína a to je velké štěstí." "A na to se napijeme," řekl děda Šedivka a dal babičce Šedivince velkou pusu.