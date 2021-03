Nedostatečná tepelná izolace majitelům chat leckdy brání v celoročním provozu nebo zbytečně zvedá náklady na vytápění v chladných měsících. Šikovný kutil dokáže jednoduché konstrukce dřevěných chatek zateplit poměrně snadno sám. Kýžený efekt ovšem přinese nejen zateplení fasády, ale i celého objektu, tedy také podkroví, případně stropů mezi přízemím a půdou. Utěsněná okna a dveře, případně jejich výměna, izolace podlahy od studeného sklepa také výrazně sníží potřebu vytápění.

Na rozdíl od chatek doporučení k zateplení starých chalup už tak jednoznačně nevyznívá. V případě těch zděných sice kromě snížení nákladů na topení také částečně zabrání promrzání zdí a nástupu vlhkosti a plísně, avšak obvykle vyžaduje změnu režimu větrání. Navíc nebývá vhodné u památkově cenných budov. U starých chalup s tlustými kamennými stěnami, které nebudou celoročně vytápěny a po dobu vaší nepřítomnosti budou jen minimálně temperovány, byste navíc zateplením mohli způsobit kondenzaci vodních par ve stěnách a vznik plísní. Každopádně žádnému domu nesvědčí v zimě prudké střídání teplot. Je proto důležité rekreační objekty po dobu vaší nepřítomnosti v zimním čase v rámci možností alespoň temperovat.

Podle průzkumu Generali České pojišťovny hraje při vytápění chalup hlavní roli dřevo, které používají dvě třetiny majitelů těchto objektů. Jeho cena je příznivá, díru do rozpočtu vám neudělá. Úspory, nehledě na vylepšení kondice, přinese, když si palivové dřevo na otop sami zpracujete. Koupíte buď „nastojato“ stromy v lese, které pak sami pokácíte, rozřežete a rozštípete, nebo si necháte dovézt metrové dříví s kůrou.

V kamnech ale před příjezdem na chalupu na dálku nezatopíte. Pro vytápění je proto nejvhodnější kombinace více zdrojů. Například právě lokální kamna na dřevo, u chat třeba s krbem, k nimž přidáte ještě jeden zdroj, který lze dálkově ovládat, ať už půjde o plyn (i z nádrže), elektřinu, solární panely, či automatický kotel na pelety. Dálkově ovládaný zdroj tepla vám umožní, abyste po příjezdu na chalupu nemuseli první hodiny drkotat zuby při toužebném čekání na to, až teplo z kamen prohřeje obytný prostor.

Víkendový tarif pro chataře

Pro většinu chatařů a chalupářů je elektřina nepostradatelná nejen ke svícení či ohřevu vody na kávu. Podle průzkumu Generali České pojišťovny ji dvanáct procent víkendových domácností využívá i k vytápění, slouží také k pohonu cirkulárky nebo štípačky dříví. Šanci ušetřit nabízí volba vhodného tarifu či sjednání výhodnější smlouvy s dodavatelem. Princip speciálních tarifů funguje na rozdílném účtování elektřiny.

Zatímco u jednotarifních sazeb platíte pořád stejně bez ohledu na to, kdy je čerpáte, speciální sazby jsou rozdělené na tzv. nízký a vysoký tarif. Nízký víkendový tarif D61d, který často využívají chalupáři, začíná běžet každý pátek ve dvanáct hodin a končí v neděli v deset večer. Je přidělován automaticky, proto stačí požádat vašeho dodavatele o využití této sazby a vaší žádosti bude vyhověno. Mimo tento časový úsek je však elektřina účtována ve vysokém tarifu. Pokud proto trávíte na chalupě více času, volte spíše jiný produkt. Zajímavý může být například nízký tarif, který je poskytován osm hodin denně během celého roku. K jeho získání ovšem budete muset splnit určité požadavky, například v podobě prokazatelné instalace spotřebiče s vysokým příkonem. Podle ceníku vašeho dodavatele a své spotřeby si předem spočítejte, jaký tarif se vám vyplatí.

Z hlediska běžného provozu je důležité mít v pořádku rozvody elektřiny, abyste neměli při odjezdu strach a nemuseli tak pro pocit bezpečí vypínat hlavní jistič. Úspory provozních nákladů přinesou i menší změny, třeba úsporné LED žárovky výrazně sníží spotřebu elektřiny. Žroutem energie bývají starší spotřebiče, které na chalupě dosluhují. Účty za elektřinu zvednou letité bojlery se špatnou izolací, ve kterých teplá voda rychle chladne. Moderní elektrické mají jen minimální tepelnou ztrátu. Zatímco u zásobníkového ohřívače je denní spotřeba vody daná jeho objemem, průtokový může svádět k většímu využívání a tím odčerpávání většího množství vody.

Šetrná spotřeba vody

Nejvíc pitné vody lidé spotřebují při osobní hygieně, mytí nádobí či praní. O nižší spotřebu vody se postarají úsporné vodovodní baterie. Snížit účty za vodné a stočné pomůže využívání „šedé“ odpadní vody, která vzniká po mytí a praní prádla, ale i třeba při splachování na toaletě. Přemýšlejte o tom, jak v maximální míře užitkovou vodu využít. Pokud máte na zahradě nádrž, svádějte do ní z okapů dešťovku, která je zdarma. Na vybudování podzemní nádrže získáte dotace. Instalace čerpadla a rozvedení užitkové vody budou dalším krokem.

Zvažte také investici do vybudování vlastní studny, voda v ní nemusí být jen užitková, ale dokonce pitná. Připravte se však na vyřizování množství povolení, protože budete potřebovat územní rozhodnutí o umístění studny a stavební povolení i povolení pro odběr vody z vodního díla. Jako pro každou stavbu je i v případě studny nutné zhotovit projekt, v jehož rámci musí být proveden i hydrogeologický průzkum. Díky němu se dozvíte, jak vydatný zdroj budete mít k dispozici. V místech, kde jsou nejasné hydrogeologické podmínky, by měl být proveden průzkumný vrt. Otázek, které budete muset v rámci projektu studna vyřešit, je ještě mnoho. Pro rozvod vody po domě budete například potřebovat domácí vodárnu. Odborníci odhadují, že náklady na vybudování vrtané studny o hloubce třiceti metrů se vyšplhají ke sto tisícům korun. Při rostoucích cenách vodného a stočného se tento náklad promění v úsporu během příštích let.

Vybudování domácí čističky odpadních vod připadá v úvahu u nemovitostí, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizační síť. Pečujte o bazénovou vodu, každé zbytečné vypuštění a nové napuštění bazénu je také hodně drahé. Pořádnou díru do rozpočtu udělá také únik vody, která vyteče z poškozených trubek, pokud jste chalupu či chatu pořádně nezazimovali.

Komunální poplatky a daně

Povinnosti platit komunální poplatky a daň z nemovitosti se ani v případě rekreačního objektu nevyhnete. Pokud chalupu pronajímáte, otevírá se však několik možností, jak si daňovou povinnost snížit.

Pokud jde o výši komunálních poplatků chatařů a chalupářů, jednotlivé obce mohou mít různě stanovené koeficienty. Například pokud obecní zastupitelstvo odsouhlasí koeficient 1,5 za budovy pro rodinnou rekreaci, zaplatí chalupáři o padesát procent vyšší daň z nemovitosti než trvale bydlící občané. Obce si rovněž mohou zvolit tzv. místní koeficient až do výše 5,0, a daň se tak mezi jednotlivými obcemi může lišit až pětinásobně. Chataři a chalupáři také musejí zaplatit poplatky za odvoz odpadu, vodné, stočné, elektřinu či plyn. Některé obce zmiňované místní zvýšení daně z nemovitosti kompenzují právě slevou či odpuštěním poplatků za svoz odpadu či stočného.

Rok od roku a během uplynulých měsíců strmě roste zájem o pronájem chalup a chat. Pustit, byť na omezenou dobu, do svého výsostného soukromí cizí osoby zvládne majitel, který na zařízení či výbavě příliš „nelpí“. Nabízí se také pronájem jen části objektu. Pokud se majitelé a nájemci minimálně ruší a ovlivňují, jde v podstatě o samostatné jednotky. Zároveň někteří investoři provádějí rekonstrukce starších venkovských stavení právě za účelem jejich pronájmu.

„V případě, že chalupu dlouhodobě pronajímáte, oproti příjmu z nájmu můžete uplatnit výdaje spojené s údržbou a modernizací, výdaje spojené s financováním – zaplacené úroky, paušální výdaje na dopravu a odpisy. V takovém případě se může stát, že vaše daňová povinnost bude minimální,“ konstatuje Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners. Jestliže však svůj rekreační objekt pronajímáte krátkodobě přes ubytovací weby, půjde o poskytování ubytovací služby, a k tomu už potřebujete živnostenské oprávnění. Pak ale bude daňový režim odlišný a zcela určitě se vyplatí spolupracovat s daňovým poradcem.

Jestli uvažujete o koupi chaty nebo chalupy pomocí úvěru, nebude se postup moc lišit od koupě bytu nebo domu. Jediné, na co si musíte dát pozor, je vhodnost takové zástavy pro banku. „Velmi často se stává, že rekreační objekty nejsou z pohledu právní stránky úplně v pořádku. Kamenem úrazu bývá neexistence kolaudačního rozhodnutí, černá stavba na pozemku, nesprávné zakreslení v katastrální mapě či nelegální napojení na inženýrské sítě,“ upozorňuje Lukáš Urbánek. V neposlední řadě je důležité, aby bylo možné objekt identifikovat ideálně alespoň pomocí evidenčního čísla. I s odpočtem úroků od základu daně to bude složitější. Podmínkou je, že úvěrem řešíte svoji bytovou potřebu nebo bytovou potřebu osob blízkých. Je tedy pravděpodobné, že se tohoto benefitu při kupování chaty na úvěr budete muset vzdát.

Když vezmete úspory z gruntu

Před několika lety stála Jiřina s manželem Martinem před zásadním rozhodnutím. Prodat domek v pošumavské vesničce, ve kterém vyrostla se svými sourozenci, nebo se pustit do rozsáhlé rekonstrukce. „Máme za sebou stavbu rodinného domu, věděli jsme, do čeho jdeme, když jsme se pustili do přestavby,“ říká. „Naším cílem bylo vytvořit energeticky úsporné a k životnímu prostředí přívětivé zázemí pro dlouhodobý pobyt.“

Problémem starého domu byly vlhké zdi, jako skvělé řešení se ukázalo odbagrování zeminy ze strany přilehlého svahu za domem. Kamenné stěny díky tomu větrají a vlhkost domu se radikálně snížila. K úspornému provozu přispělo také zateplení stropů ze strany půdy a střechy a výměna „panelákových“ trojdílných nekvalitních oken, osazených při rekonstrukci v 70. letech minulého století, za nová. „Vybrali jsme kvalitní dřevěná okna původních tradičních rozměrů, tedy spíš vyšších než širších,“ doplňuje Martin. Došlo také k výměně historických rozvodů ústředního topení a starých radiátorů s nefunkčními ventily. Ukázalo se, že ocelové tlusté trubky byly v průchodu zdí prorezivělé a byly příčinou vlhkosti zdí.

Z hlediska úporného provozu si Jiřina s Martinem pochvalují stylová a především kvalitní kachlová kamna kombinovaná se sporákem, která si nechali postavit. „Jsou ozdobou sednice, kde trávíme nejvíc času. Je z nich za chvíli teplo. Část sporáku ohřeje místnost hned a akumulační část kamen zase vyhřeje dům dlouhodobě,“ konstatuje paní domu. Pohodu umocňuje podlahové topení v kuchyňské části sednice. Topení dřevem doplňuje plynový kotel. „Až dožije, vyměníme ho za úspornější kondenzační,“ plánuje Martin.

Díky dálkově ovládanému termostatu zapínají přes SMS plynový kotel. Temperováním domu během své nepřítomnosti na zhruba šestnáct stupňů omezují prudké kolísání teplot a maximální tepelný výdej při vytápění vychladlé chalupy po příjezdu. Při odpovědi na otázku, co by s odstupem udělali při rekonstrukci jinak, se dlouho nerozmýšlejí. „Měli jsme vybudovat ještě jedno hygienické zařízení v patře. Dodělávali jsme ho dodatečně a bylo s tím zbytečně mnoho starostí a nepořádku,“ rekapitulují. „Podobné nedodělky se navíc prodraží, zvlášť chce-li je majitel sladit s již stávajícím prostorem.“