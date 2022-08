A Jurský park? Neexistuje film ani žádné jiné literární dílo, které by udělalo tolik pro popularizaci pradávných zubatců, jež nechal Spielberg ožít nezapomenutelným způsobem. Ne že by on sám přitom byl kdovíjakým milovníkem dinosaurů, ač samozřejmě vyrůstal i na Ztraceném světě Arthura Conana Doylea. Jeho jen hrozně zajímalo, jak vizuálně dobře by mohla vypadat situace, při níž se pradávní ještěři setkají s moderním člověkem a lidstvem obecně. A hlavně musel Jurský park natočit, pokud si chtěl splnit svůj největší životní sen. Producenti mu dali jasně na vybranou: Chceš natočit Schindlerův seznam, snímek, u nějž vůbec není jisté, jak ho publikum přijme? Dobrá. Ale nejdřív nabídneš světu Tyrannosaura rexe. A tak se nakonec stalo.

Trochu jiná atrakce

Se spisovatelem Michaelem Crichtonem se Spielberg poznal díky seriálu Pohotovost. Než věhlasný spisovatel došel k nevšední zoologické zahradě plné tvorů velkých jako stodola, přemýšlel nad Jurským parkem úplně jinak. Původním nápadem mělo být vyprávění o studentovi, kterému se náhodou podařilo si v roce 1983 vychovat vlastního prehistorického mazlíka. Žádná velká show, mělo se jednat o komorní vyprávění zrcadlící autorův strach z nebezpečí provázejícího problematiku genového inženýrství. Prostě zhmotnění obav z vědy v podobném stylu jako u Frankensteina od Mary Shelley. Nakonec ale všechno dopadlo trochu jinak a výsledný tvar Spielberga doslova nadchl.

Nad stránkami knihy se mu okamžitě vybavila vize jednoduché rodinné, ovšem gigantické podívané s monstry. Měl před očima zábavní park společnosti Universal a v něm umístěné atrakce související s King Kongem. Při návštěvě Universalu začal prvně přemítat o tvorech z druhohor… Dokonce si původně přál, aby drtivou většinu viděných dinosaurů tvořily ohromné, počítačem rozpohybované loutky. Když ale byla vyčíslena částka, kolik by stálo jejich vytvoření v životní velikosti, raději se obrátil na počítače, byť jim sám úplně nefandil.

Proto také zároveň oslovil špičku tvůrců nedigitálních vizuálních efektů v čele s legendárním Stanem Wilsonem, aby mu pomohli alespoň s některými ještěry – tak se zrodil například březí triceratops, čerstvě vylíhnutý velociraptor nebo pohled na přežvykujícího brachiosaura a několik záběrů tyranosaura. Nutno však dodat, že díky Jurskému parku zvítězila i především nová generace trikařů. To, co předvedli, bylo naprosto revoluční.

Jurský svět: Nadvláda (2022)



K tomuto momentu směřovala celá série od počátku. Dinosauří fešáci se najedí dosyta, protože se konečně volně pohybují mezi lidmi, v hustě obydlených aglomeracích. A co je dobrá zpráva, v dobrodružné blockbusterové novince se ruku v ruce s novým nebezpečím postaví nová generace a badatelé z prvního Jurského parku. Otázka ale zní, jak se vyrovnají s faktem, že v tomto snímku už člověk nestojí na vrcholu potravního řetězce a ztratil nadvládu nad přírodou. V centru ekologické katastrofy se každopádně ocitl celý svět a Colin Trevorrow v něm uspořádal chvílemi až bláznivý adrenalinový závod, kde se před predátory uniká na motorce, v letadle i v autech. Je to trochu horská dráha, ale pokud vám kdysi učaroval první jurský film, budete ji milovat. A pokud jste někdy v minulosti navštívili Maltu, bude se tak dít dvojnásob. Právě zde se odehraje ta největší ještěrčí naháněčka. V kinech se film promítal od června.



Jurský svět: NadvládaZdroj: se souhlasem společnosti Cinemart



Jurský park (1993)



První návštěva ostrova Isla Nublar a první důkaz, že genetiku je lepší neškádlit a že příroda si vždycky najde cestu. V hlavních rolích Sam Neill, Laura Dern a Jeff Goldblum.



Jurský parkZdroj: se souhlasem TV Prima



Ztracený svět: Jurský park (1997)



Krást dinosaury se nevyplácí, a už vůbec ne na ostrově Isla Sorna, kde se ještěři mnohou množit. Tentokrát situaci zachraňoval matematik a chaot profesor Ian Malcolm.



Ztracený svět: Jurský parkZdroj: se souhlasem TV Prima



Jurský park III (2001)



Nečekaně akční jízda s masivním spionsaurem. Jeho animatronická loutka vážila dvanáct tun. A i zde se měl ukázat Jeff Goldblum, kdyby si pár dnů před natáčením nezlomil nohu.



Jurský park IIIZdroj: se souhlasem TV Prima



Jurský svět (2015)



Konečně se povedlo dinosaury zkrotit. Nebo ne? „Pastevec“ velociraptorů Owen se dozví své. A rozhodně dokázal, že značka Jurský park není mrtvá. Stačilo vsadit na nostalgii.



Jurský světZdroj: se souhlasem TV Prima



Jurský svět: Zánik říše (2018)



J. A. Bayona je supertalentovaný režisér, který bude vykopávat seriálového Pána prstenů. A před čtyřmi lety se rozhodl zachraňovat dinosaury před sopkou. To chválíme!



Jurský svět: Zánik říšeZdroj: se souhlasem TV Prima





Vzhůru do měst

Jurský park kromě tří Oscarů získal status jednoho z divácky nejúspěšnějších filmů všech dob a zároveň je jedním z prvních opravdových blockbusterů. Po jeho příchodu na stříbrná plátna mnohonásobně stoupl zájem o studium paleontologie, a to byl jen vrcholek šílenství, které pokračuje do dnešních dnů. Nutno ale dodat, že další dva snímky z původní trilogie už nikdy nezopakovaly úvodní úspěch. A třebaže režisér Colin Trevorrow v roce 2015 vydělal s ještěrčím návratem Jurský svět nemalou sumu, respektive 1,6 miliardy dolarů, ani jemu se už nepodařilo pobláznit planetu a uvrhnout ji zpět do dinosauřího běsnění.

To spíš do kin nalákal dnešní pětatřicátníky a čtyřicátníky, kteří kdysi bázlivě drželi palce doktoru Grantovi, a dal jim parádní šanci si zavzpomínat na mládí. Tím rozhodně nechceme novou trilogii hanět: je to vrchol současné popcornové zábavy, akční a trikově dokonalý, vymyšlený tak, aby dokázal vydělat balík peněz. Navíc nové Jurské světy s Chrisem Prattem a s Bryce Dallas Howard přivedly k dokonalosti původní Spielbergovu touhu.

Zde se dinosauři skutečně dostávají do jednoho společného ringu s lidstvem, a to hlavně v nejnovějším filmu s podtitulem Nadvláda, který se jen před pár dny dostal do českých kin. Jen už to zkrátka není takový válec jako kdysi, v dobách, kdy se lidé ještě velociraptorů báli a nesnažili se s nimi kamarádit. Od oněch časů, spojených s příchodem Jurského parku na plátna kin, příští rok uplyne kulatých třicet let.